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San Pedro refuerza la prevención ante el pronóstico de una crecida del río Paraná

Las proyecciones indican que el río podría alcanzar entre 3,30 y 3,40 metros durante noviembre. El Municipio reforzó los recursos y acondiciona espacios para posibles evacuaciones.

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04 de noviembre de 2026 a las 01:23 p. m.
El río Paraná podría alcanzar durante noviembre una altura de entre 3,30 y 3,40 metros en San Pedro, según las estimaciones difundidas por el Municipio durante una conferencia de prensa sobre las tareas de prevención ante el fenómeno El Niño.
Foto: cronicasanpedro.com

El Municipio de San Pedro puso en marcha un operativo preventivo ante la posibilidad de que el río Paraná alcance durante noviembre alturas de entre 3,30 y 3,40 metros. El último registro coincide con el nivel de alerta, fijado en 3,40 metros, mientras que la evacuación está prevista a partir de los 3,60 metros.

El Paraná y las proyecciones para los próximos meses

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, brindaron detalles sobre las medidas que se llevan adelante para anticiparse a posibles complicaciones vinculadas con el fenómeno climático El Niño.

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Según explicaron, las estimaciones fueron elaboradas a partir de información de organismos especializados y contemplan la posibilidad de que el río permanezca elevado durante los próximos meses. No obstante, aclararon que los pronósticos pueden modificarse de acuerdo con las lluvias y las sudestadas.

Por ese motivo, las autoridades mantienen un seguimiento diario de las condiciones meteorológicas e hidrológicas para evaluar la evolución del escenario y adaptar las medidas de prevención.

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El operativo comenzó a organizarse hace aproximadamente un año e incluye reuniones periódicas de la Junta Municipal de Defensa Civil, relevamientos en barrios y sectores ribereños y coordinación con organismos provinciales e instituciones vinculadas con la atención de emergencias.

Entre las incorporaciones recientes se encuentran cuatro motobombas y dos equipos electrógenos adicionales. Además, la Secretaría de Servicios Públicos intensifica los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales y desagües para favorecer el escurrimiento del agua.

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Relevamiento en las islas y traslado preventivo de hacienda

Uno de los ejes centrales de la preparación está puesto en la zona insular de San Pedro, donde Defensa Civil mantiene actualizado un registro de aproximadamente 160 viviendas y 283 habitantes. La información permite identificar a las familias que podrían necesitar asistencia ante una eventual crecida del Paraná.

En paralelo, avanza el traslado preventivo de animales desde las islas, una tarea coordinada por la Subsecretaría de Producción, Industria y Comercio junto con representantes del sector productivo.

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De acuerdo con los datos difundidos por el Municipio, ya fueron retiradas entre 6.000 y 7.000 cabezas de ganado, sobre un total estimado de 9.800 animales que se encuentran en esos sectores.

La medida busca reducir los riesgos para la actividad ganadera y evitar situaciones de emergencia que puedan comprometer tanto a los productores como a los animales si el nivel del río continúa aumentando.

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Qué lugares se preparan para posibles evacuaciones en San Pedro

Otro de los aspectos contemplados en el operativo es la disponibilidad de espacios para recibir y asistir a las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas.

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad trabaja en el acondicionamiento del CIC, el Estadio Municipal, el Centro de Jubilados Los Aromos y los salones de usos múltiples de Depietri y La Tosquera.

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También están previstos espacios de asistencia en las localidades de Río Tala, Vuelta de Obligado, Santa Lucía y Gobernador Castro, en coordinación con las respectivas delegaciones municipales. La habilitación de estos lugares dependerá de la evolución de la situación y de las necesidades que se presenten en cada sector.

Desde el Municipio también solicitaron la colaboración de los vecinos para mantener despejadas las vías de escurrimiento, evitar arrojar residuos en calles, zanjas y desagües, resguardar la documentación personal y tener disponible la medicación habitual.

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Teléfonos de emergencia:

  • Policía: 911.

  • Bomberos Voluntarios: 100.

  • Defensa Civil: 103.

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  • Emergencias Médicas: 107.

  • Prefectura Naval Argentina: 106.

  • Monitoreo municipal: 3329 317039.

  • Servicios Sanitarios: 3329 337673.


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