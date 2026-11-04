Ramallo: vecinos reclamaron por las ambulancias y exigieron explicaciones al Municipio

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La posible concentración de ambulancias en el Centro de Monitoreo generó preocupación en distintas localidades. Los vecinos pidieron garantizar la atención de emergencias.

La posibilidad de trasladar las ambulancias de las unidades sanitarias de Villa Ramallo, Villa General Savio y El Paraíso al Centro de Monitoreo Municipal provocó preocupación y reclamos de vecinos del partido de Ramallo. Aunque el Gobierno local desmintió que la medida fuera a concretarse, persisten las dudas sobre el funcionamiento del servicio de emergencias 107 y los tiempos de respuesta.

Preocupación por el posible traslado de las ambulancias en Ramallo La información comenzó a circular durante la jornada del lunes, cuando trascendió que el Municipio proyectaba concentrar las ambulancias en el Centro de Monitoreo Municipal, ubicado en la intersección de la Ruta 51 y avenida Dusso, donde funciona la central del sistema de emergencias 107.

La posibilidad de retirar las unidades de las salas de primeros auxilios encendió las alarmas en las comunidades involucradas. Los vecinos advirtieron que una eventual centralización podría afectar la rapidez de la asistencia, especialmente ante situaciones que requieren atención inmediata o traslados sanitarios.

La distancia entre el Centro de Monitoreo y los centros urbanos de las localidades también fue uno de los principales motivos de inquietud, debido a las posibles demoras que podría generar en la llegada de las ambulancias.

Vecinos se movilizaron y presentaron un reclamo ante el Municipio Pasado el mediodía, un grupo de vecinos autoconvocados convocó a una concentración frente al CIM de Villa General Savio, bajo la consigna "No a la quita de las ambulancias".

Durante el encuentro, los participantes manifestaron su rechazo a cualquier modificación que implique perder la presencia permanente de una unidad sanitaria en la localidad. Además, presentaron una nota dirigida a las autoridades municipales para solicitar que las ambulancias continúen funcionando en las salas de primeros auxilios.

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En medio de la movilización, la delegada municipal, Flavia Alonso, se comunicó con integrantes del grupo y aseguró que la información sobre el retiro de las unidades era falsa. Posteriormente, el Gobierno local difundió un comunicado en el mismo sentido y anticipó que este martes por la mañana las autoridades del sistema de salud brindarían una conferencia de prensa para explicar los cambios previstos en el funcionamiento del servicio 107.

Las demoras en el servicio 107 y el pedido de respuestas oficiales Pese a las explicaciones oficiales, los anuncios no alcanzaron para disipar todas las inquietudes. Algunos vecinos señalaron que durante la jornada se registraron dificultades para coordinar traslados y cuestionaron que sus reclamos fueran interpretados como parte de una operación de desinformación o una disputa política.

Una de las participantes relató que, durante la concentración, presenció una demora cercana a los 30 minutos en la llegada de una ambulancia para realizar un traslado. También mencionó que personal de enfermería había manifestado inconvenientes vinculados con la coordinación del servicio.