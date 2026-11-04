San Antonio de Areco: Thiago Falivene viaja a Portugal para representar a la Argentina en el Mundial de Karting

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El piloto de San Antonio de Areco afrontará una nueva competencia internacional en Portimão, tras consagrarse campeón sudamericano junto al equipo Milla. Su participación fue posible gracias al esfuerzo familiar y al apoyo de patrocinadores.

Thiago Falivene ya está rumbo a Portugal para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva: disputar el Mundial de Karting en la ciudad de Portimão. El joven piloto de San Antonio de Areco consiguió la clasificación luego de consagrarse campeón sudamericano junto al equipo Milla y ahora buscará representar al país en una competencia que reunirá a destacados talentos de diferentes partes del mundo.

Thiago Falivene, de San Antonio de Areco al Mundial de Karting El viaje a Portugal representa un nuevo paso en el crecimiento deportivo de Falivene, quien logró ganarse un lugar en la cita mundialista después de una destacada actuación en el campeonato sudamericano. La consagración regional no solamente significó un importante reconocimiento a su rendimiento, sino que también le abrió las puertas para participar de una de las competencias más exigentes del calendario internacional de karting.

La posibilidad de competir en un escenario mundial constituye un desafío deportivo de gran importancia para el representante de San Antonio de Areco. Allí tendrá la oportunidad de medirse con pilotos de distintas nacionalidades, conocer otros niveles de competencia y sumar experiencia en un ámbito donde cada detalle puede resultar determinante.

La clasificación llegó como consecuencia de su desempeño junto al equipo Milla, con el que consiguió el título sudamericano. Ese resultado le permitió acceder a una instancia que representa una oportunidad para continuar desarrollando su carrera y mostrar su talento fuera del país.

El esfuerzo de la familia y el apoyo para concretar el viaje a Portugal Detrás de la participación de Thiago en el Mundial existe un importante trabajo que excede lo estrictamente deportivo. Llegar a una competencia internacional implica afrontar numerosos gastos relacionados con los traslados, la estadía, la preparación y todos los aspectos logísticos que demanda una experiencia de estas características.

En ese contexto, la familia del piloto realizó un esfuerzo significativo para que pudiera concretar el viaje y aprovechar la oportunidad conseguida en la pista. También resultó fundamental el acompañamiento de patrocinadores y colaboradores, cuyo respaldo permitió reunir los recursos necesarios para hacer realidad el objetivo.

La participación de Falivene en Portugal refleja, además, la importancia del apoyo que reciben los jóvenes deportistas para poder avanzar en sus respectivas disciplinas. En especial en el automovilismo, donde los costos de preparación y competencia suelen representar una dificultad adicional para quienes buscan proyectarse hacia categorías de mayor nivel.

El respaldo familiar y de quienes acompañan su carrera fue una pieza clave para que el campeón sudamericano pudiera dar este nuevo paso y representar a la Argentina en una competencia de alcance mundial.

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Las expectativas de Thiago Falivene para competir en Portimão Antes de emprender el viaje, Thiago habló sobre las expectativas que genera esta participación y brindó detalles de algunos aspectos particulares que deberá afrontar durante el desarrollo del campeonato.

Entre las cuestiones que explicó se encuentra el sistema de sorteo de los kartings, una modalidad que forma parte de la competencia y que representa una variable importante para los pilotos. A diferencia de otras categorías, donde los equipos pueden trabajar con sus propios vehículos, este mecanismo introduce un componente adicional que obliga a adaptarse a las características de cada karting asignado.

La adaptación al material disponible, el conocimiento del circuito y la capacidad para encontrar rápidamente el mejor rendimiento serán algunos de los aspectos centrales del desafío que tendrá por delante.

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Para Falivene, el Mundial será una oportunidad de medirse con representantes de distintos países y continuar acumulando experiencia en el karting internacional. Después de alcanzar el título sudamericano, el joven de San Antonio de Areco llega a Portugal con la motivación de seguir creciendo y defender los colores argentinos.

La expectativa ahora está puesta en su desempeño en Portimão, donde buscará aprovechar al máximo esta experiencia y dejar bien representado al automovilismo nacional en una de las citas más importantes de la disciplina.