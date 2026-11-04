Arrecifes: aprehendieron a un hombre de 62 años acusado de abuso sexual y corrupción de menores

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El procedimiento se realizó tras una denuncia por una imagen de contenido sexual que involucraría a un niño de 7 años. Hubo dos allanamientos y secuestraron un celular.

Un hombre de 62 años fue aprehendido este martes en Arrecifes, en el marco de una investigación judicial por presunto abuso sexual simple y corrupción de menores agravada. El operativo incluyó dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad y estuvo a cargo de varias dependencias policiales, con intervención de la Fiscalía N° 3.

Cómo comenzó la investigación por abuso sexual y corrupción de menores La causa se inició a partir de una denuncia radicada el 2 de noviembre, luego de que las autoridades recibieran a través de WhatsApp una fotografía de contenido sexual que involucraría a un niño de 7 años.

De acuerdo con lo informado en el parte policial, la imagen habría sido enviada desde el teléfono celular de una niña de 10 años vinculada al domicilio del hombre investigado. A partir de esa situación, se pusieron en marcha distintas tareas investigativas para establecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades.

Dos allanamientos en distintos domicilios de Arrecifes Como resultado de las averiguaciones, se concretaron dos procedimientos en diferentes viviendas de la ciudad. Uno de los allanamientos tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre calle San Pedro, donde personal de Policía Científica de San Nicolás secuestró una sábana de una plaza que presentaba aparentes manchas de sangre.

El segundo operativo se desarrolló en una propiedad situada en inmediaciones de avenida Lavalle y Misiones. Allí, los efectivos localizaron al sospechoso y concretaron su aprehensión. Además, durante el procedimiento incautaron un teléfono celular que podría resultar de interés para el avance de la investigación.

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Intervención de la Fiscalía N° 3 y situación del acusado El operativo fue realizado por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Arrecifes, dependiente de la Delegación Departamental de Investigaciones de San Nicolás, junto con efectivos de la Estación de Policía Comunal, la Comisaría de la Mujer y la Familia de Arrecifes y Policía Científica.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3, a cargo del fiscal Julio Tanús, quien avaló lo actuado y dispuso las medidas legales correspondientes.