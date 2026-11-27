San Pedro: la familia de Eloísa Riveiro pide una cadena de oración tras su traslado de urgencia a Rosario

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La beba de 11 meses permanece en estado crítico luego de sufrir una broncoaspiración mientras comía. Fue derivada a un centro de mayor complejidad y sus familiares convocaron a la comunidad a sumarse a una cadena de oración.

La preocupación y la angustia atraviesan por estas horas a la familia de Eloísa Riveiro, una beba de 11 meses que permanece internada en estado crítico en Rosario. La pequeña de la ciudad de San Pedro, fue trasladada de urgencia el miércoles 25 de noviembre, luego de sufrir una broncoaspiración mientras comía, episodio que desencadenó un paro cardiorrespiratorio.

Eloísa Riveiro sufrió una broncoaspiración mientras comía De acuerdo con la información difundida por personas allegadas a la familia, la beba atravesó una grave emergencia de salud cuando sufrió una broncoaspiración mientras se alimentaba. La situación derivó en un paro cardiorrespiratorio, por lo que debió recibir asistencia médica de manera inmediata.

Ante la gravedad del cuadro, Eloísa fue internada de urgencia y quedó bajo atención médica. Posteriormente, debido a la complejidad de su estado de salud y a la necesidad de contar con mayores recursos sanitarios, se resolvió su derivación a Rosario.

El traslado se concretó durante el miércoles 25 de noviembre, con el objetivo de que pudiera continuar su tratamiento en un establecimiento de mayor complejidad. La pequeña llegó a la ciudad santafesina en estado crítico, una situación que mantiene en vilo a sus familiares y seres queridos.

La familia pidió una cadena de oración por su recuperación En medio de este difícil momento, los familiares de Eloísa recurrieron a las redes sociales para compartir un pedido especial: convocar a una cadena de oración para acompañar a la pequeña y pedir por su recuperación.

El mensaje comenzó a circular entre conocidos, allegados y vecinos, que rápidamente se hicieron eco de la situación. La iniciativa busca reunir a la mayor cantidad de personas posible en un gesto colectivo de acompañamiento y esperanza.

En la convocatoria, la familia invitó a quienes deseen sumarse a dedicar un momento para pedir por la salud de la beba, independientemente de sus creencias religiosas. La intención es que cada persona pueda acompañar desde la fe, la oración o simplemente con un pensamiento positivo.

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La propuesta también refleja la necesidad de los seres queridos de sentirse acompañados durante una situación de enorme incertidumbre, mientras Eloísa permanece bajo atención médica.

Una comunidad unida por la salud de la pequeña La noticia generó preocupación entre quienes conocen a la familia y entre las personas que tomaron contacto con el pedido a través de las publicaciones compartidas en las últimas horas.

La situación de Eloísa movilizó muestras de solidaridad y mensajes de aliento, en un momento en el que cada gesto de acompañamiento adquiere un significado especial para sus seres queridos.

Mientras continúa su atención en Rosario, la familia mantiene las esperanzas de una evolución favorable y renueva el pedido para que más personas se sumen a la cadena de oración.

Por el momento, la información difundida señala que la beba permanece en estado crítico. Sus familiares esperan poder atravesar estas horas difíciles acompañados por el afecto y la solidaridad de quienes se acercan para pedir por su recuperación.