San Nicolás: el mejor billar argentino se dará cita con un torneo de nivel internacional

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San Nicolás

Más de 44 billaristas de distintos puntos del país competirán del 27 al 29 de noviembre en el Círculo Italiano. Habrá entrada gratuita y transmisión en vivo.

La ciudad de San Nicolás será sede de un importante torneo interprovincial de billar que reunirá a más de 44 jugadores de diferentes puntos del país. La competencia se desarrollará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en el Círculo Italiano y contará con la participación de más de una docena de deportistas con antecedentes mundialistas.

El torneo de cinco quillas reunirá a más de 44 jugadores El certamen, denominado Torneo Interprovincial Individual de Cinco Quillas “San Nicolás 2026”, convocará a representantes de distintas provincias argentinas que competirán en las máximas categorías de la disciplina: Máster, Primera Nacional y Primera Categoría.

La realización de este campeonato representa una importante oportunidad para que los aficionados al billar puedan disfrutar de una competencia de primer nivel, con jugadores que cuentan con una destacada trayectoria en el ámbito nacional e internacional.

Uno de los aspectos más relevantes será la presencia de más de 12 deportistas que participaron en campeonatos mundiales, lo que le otorgará al encuentro un atractivo especial por el nivel de los competidores y la jerarquía de los enfrentamientos.

Gonzalo Martínez y Matías Lacomba, los representantes nicoleños Entre los participantes se destacan dos jugadores de San Nicolás que cuentan con experiencia en competencias internacionales y que tendrán la posibilidad de representar a su ciudad ante el público local.

Se trata de Gonzalo Martínez, quien participó en el Campeonato Mundial disputado en Cerdeña, Italia, en 2022, y de Matías Lacomba, que integró la representación argentina en el Mundial de Turín, Italia, en 2024.

Ambos billaristas buscarán destacarse en el torneo que se disputará en su ciudad, frente a rivales de diferentes puntos del país y algunos de los principales exponentes de la especialidad.

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La presencia de jugadores con recorrido mundialista jerarquiza la competencia y permitirá que el público pueda observar de cerca el nivel que tiene actualmente el billar argentino en la modalidad de cinco quillas.

Dónde se juega el torneo y cómo seguir las partidas en vivo El Torneo Interprovincial Individual de Cinco Quillas se desarrollará en las instalaciones del Círculo Italiano, ubicado sobre calle Italia, desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre.

La organización informó que la entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas, por lo que los vecinos y aficionados podrán acercarse a presenciar los encuentros sin necesidad de abonar un acceso.

Además, quienes no puedan concurrir tendrán la posibilidad de seguir el desarrollo de la competencia a través de Internet. La Federación Argentina de Billar (FAB) realizará transmisiones en directo mediante su canal oficial de YouTube.