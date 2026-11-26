San Nicolás

La iniciativa del Ejecutivo municipal obtuvo 26 votos afirmativos y 10 negativos. El esquema prevé mantener la actualización mensual de las tasas según el IPC regional.

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de San Nicolás aprobó por mayoría la Ordenanza Fiscal y Tarifaria para 2027. El proyecto impulsado por el intendente Santiago Passaglia obtuvo 26 votos a favor y 10 en contra, por lo que el Municipio continuará aplicando ajustes mensuales en las tasas municipales de acuerdo con la inflación.

Cómo fue la votación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2027 La aprobación contó con el respaldo de los 10 concejales del bloque Hechos, los dos representantes de La Libertad Avanza y 14 de los 16 mayores contribuyentes que participaron de la Asamblea.

En tanto, votaron en contra los seis concejales de Fuerza Patria, los dos integrantes de Alianza La Libertad Avanza y los dos mayores contribuyentes restantes.

De esta manera, el oficialismo consiguió los votos necesarios para avanzar con una de las principales herramientas tributarias del Municipio para el próximo ejercicio. La ordenanza establece las disposiciones fiscales y los valores que regirán durante 2027.

Las tasas municipales continuarán actualizándose por inflación Uno de los aspectos centrales de la normativa es la continuidad del mecanismo de actualización mensual de las tasas municipales, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región pampeana, elaborado y difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este sistema, los importes que deberán afrontar los contribuyentes de San Nicolás durante el próximo año se modificarán mensualmente en función de la evolución de la inflación registrada en esa región.

El mecanismo ya se encuentra vigente y, con la aprobación de la nueva ordenanza, tendrá continuidad durante todo el ejercicio 2027. De esta manera, el esquema de actualización de los tributos municipales no tendrá modificaciones en su modalidad de aplicación.

El Presupuesto 2027 de San Nicolás supera los $180.000 millones La aprobación de la Fiscal y Tarifaria se produjo en el marco de la jornada legislativa en la que también está previsto el tratamiento del Presupuesto Municipal 2027, otra de las iniciativas centrales enviadas por el Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante.

El proyecto presupuestario contempla recursos y gastos por más de 180.352 millones de pesos. Según lo informado, el 53% de ese monto estará destinado a inversiones en infraestructura.