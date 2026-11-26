San Nicolás: transportistas reclaman que se aplique el aumento del 16% en las tarifas de fletes

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San Nicolás

Camioneros de Conesa, General Rojo y Campos Salles participaron de una asamblea en Pergamino y se declararon en alerta por el incumplimiento de la actualización tarifaria.

Transportistas de Conesa, General Rojo y Campos Salles, partido de San Nicolás, se sumaron al reclamo regional por la falta de aplicación del incremento del 16% en las tarifas de referencia para el transporte de granos. La actualización fue dispuesta por el Gobierno bonaerense el 12 de noviembre, pero algunos acopiadores y empresas contratantes todavía no reconocen los nuevos valores.

Transportistas del norte bonaerense, en estado de alerta y movilización El reclamo tomó fuerza durante una asamblea regional realizada el lunes 23 de noviembre en la sede de la Asociación de Transportistas de Pergamino (ATP). Del encuentro participaron representantes de distintas localidades, entre ellas Conesa, General Rojo y Campos Salles, junto con camioneros de Pergamino, Acevedo, Alfonso, La Violeta, Urquiza, Ocampo, Arrecifes, San Pedro, Salto y Rojas.

Durante la reunión, los trabajadores resolvieron declararse en estado de alerta y movilización ante la falta de reconocimiento de la actualización tarifaria. Según plantearon, algunos dadores de carga continúan ofreciendo importes anteriores al incremento dispuesto por la Provincia, una situación que, aseguran, compromete la rentabilidad de quienes prestan el servicio.

El conflicto adquiere mayor relevancia por el comienzo de la cosecha de granos finos, una etapa en la que aumenta la demanda de camiones para trasladar la producción desde los campos hacia los acopios y los distintos destinos comerciales.

Los transportistas buscan alcanzar un entendimiento antes de que se intensifique el movimiento cerealero, aunque advirtieron que podrían avanzar con medidas de fuerza si persiste el incumplimiento de los valores establecidos.

El aumento del 16% y el impacto de los costos del transporte Uno de los principales argumentos de los camioneros está relacionado con el incremento sostenido de los gastos necesarios para mantener las unidades en funcionamiento. El gasoil, los neumáticos, los repuestos, los seguros y las tareas de mantenimiento representan algunos de los rubros que más inciden en la estructura de costos.

Los representantes del sector sostienen que la actualización tarifaria no implica necesariamente una mejora en sus ganancias, sino una recomposición destinada a compensar el encarecimiento de los insumos y servicios que requiere la actividad.

Durante la asamblea realizada en Pergamino, los transportistas resumieron su preocupación con una frase: “Cada día sin la tarifa actualizada es un día trabajando a pérdida”.

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La situación afecta especialmente a los camioneros independientes, que dependen de los viajes contratados durante las campañas agrícolas para sostener sus ingresos y afrontar los gastos de sus vehículos.

En ese contexto, solicitaron la intervención del Ministerio de Transporte bonaerense para facilitar un acuerdo con los acopiadores y las empresas que contratan los servicios. También advirtieron que la falta de actualización dificulta la capacidad de mantenimiento y renovación de las unidades.

Cómo se definió la nueva tarifa y por qué hay diferencias con el campo La controversia se originó durante la reunión de la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro, realizada el 12 de noviembre. En esa instancia, las entidades que representan a los transportistas y a los sectores contratantes no lograron alcanzar un consenso sobre el porcentaje de actualización de las tarifas vigentes.

Durante las negociaciones, los representantes de los dadores de carga propusieron inicialmente un aumento del 8,3%, porcentaje que posteriormente elevaron al 11,5%. Por su parte, las organizaciones transportistas presentaron estudios de costos que respaldaban una recomposición superior y llegaron a considerar un incremento del 15% como alternativa para acercar posiciones.

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Ante la falta de acuerdo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió establecer mediante un laudo una actualización del 16%.

La decisión generó el rechazo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Coninagro y el Centro de Acopiadores de Cereales, entidades que cuestionaron tanto el porcentaje dispuesto como la intervención provincial en una negociación que consideran responsabilidad de los sectores involucrados.