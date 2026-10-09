Atención San Nicolás: El peaje de General Lagos dejará de aceptar efectivo y aumentará sus tarifas

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San Nicolás

Desde este sábado 10 de octubre, el peaje de General Lagos tendrá nuevas tarifas y eliminará el pago en efectivo. Los usuarios podrán abonar con Telepase, tarjetas o QR.

09 de octubre de 2026 a las 10:28 a. m.

09 de octubre de 2026 a las 10:28 a. m.

Todos los habitantes de San Nicolás, deberán estar atentos, ya que el peaje de General Lagos, ubicado sobre la Ruta Nacional 9, implementará desde este sábado 10 de octubre un nuevo esquema de cobro que incluye un aumento de las tarifas y la eliminación del pago en efectivo. La medida alcanza a quienes circulan por la autopista Rosario-Buenos Aires y forma parte de los primeros cambios de la nueva concesionaria del corredor.

Peaje de General Lagos: cuánto costará pasar desde el 10 de octubre Con el nuevo cuadro tarifario, los automóviles y las camionetas de dos ejes sin rueda doble deberán pagar $1.850,10 por pasada. El valor aumenta de manera progresiva según el tipo de vehículo y la cantidad de ejes.

Las tarifas informadas por la empresa Arco Portuario SAU son las siguientes:

Categoría 1: $1.850,10 para autos y camionetas de dos ejes sin rueda doble.

Categoría 2: $3.700,20 para vehículos de dos ejes con rueda doble o de tres y cuatro ejes, según sus características.

Categoría 3: $5.550,31 para vehículos de tres o cuatro ejes.

Categoría 4: $7.400,41 para vehículos de cinco o seis ejes.

Categoría 5: $9.250,51 para vehículos de más de seis ejes.

De esta manera, los vehículos de mayor porte afrontarán las tarifas más elevadas, con un máximo de $9.250,51 por pasada para aquellos que superen los seis ejes.

Qué medios de pago se podrán utilizar en el peaje A partir de la entrada en vigencia de la medida, los usuarios ya no podrán pagar con dinero en efectivo en la cabina de General Lagos. Las alternativas habilitadas serán el sistema Telepase, las tarjetas de crédito y débito y los pagos mediante código QR.

Según la información difundida sobre el nuevo esquema, quienes no tengan Telepase activo y necesiten pagar con tarjeta o QR deberán afrontar una tarifa equivalente al doble de la correspondiente al sistema de telepeaje. Por ese motivo, contar con el dispositivo habilitado será clave para evitar un costo adicional.

La modificación se incorpora en una etapa de transición hacia sistemas de cobro cada vez más digitalizados. Mientras se avanza con la implementación de nuevas tecnologías, los conductores deberán prestar atención a los medios de pago admitidos en cada estación para evitar inconvenientes durante sus viajes.

Arco Portuario asumió la concesión de la Ruta 9 y otros corredores Arco Portuario SAU, vinculada al empresario Cristóbal López a través de CPC SA, asumió la operación del tramo de la autopista Rosario-Buenos Aires comprendido entre San Nicolás y la Circunvalación de Rosario. La concesión también comprende la ruta nacional 33 y la Circunvalación de Rosario, dentro del corredor denominado Portuario Norte.

El traspaso forma parte de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional para transferir la administración de distintos corredores viales a operadores privados. De acuerdo con la información publicada, el paquete comprende 528,04 kilómetros y contempla una concesión por 20 años, con posibilidad de una prórroga de otros 10.

Entre los objetivos del nuevo sistema se encuentra la instalación progresiva de estructuras de cobro sin cabinas, equipadas con cámaras capaces de identificar las patentes y gestionar el pago mediante Telepase.