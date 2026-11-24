> San Nicolás: secuestraron 331 motos y hubo 225 aprehensiones en operativos de saturación

San Nicolás

Los controles se realizaron en distintos sectores de la ciudad entre febrero y noviembre. Participaron efectivos policiales e inspectores municipales de tránsito.

Durante 2026, las fuerzas de seguridad de San Nicolás realizaron 24 operativos de saturación en distintos puntos de la ciudad, con un saldo de 331 motocicletas secuestradas y 225 personas aprehendidas. Los procedimientos, desarrollados en coordinación con el área municipal de Tránsito, buscaron detectar infracciones, identificar personas y prevenir hechos delictivos.

Operativos de saturación en distintos barrios de San Nicolás De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, los despliegues se llevaron adelante entre el 12 de febrero y el 18 de noviembre. Los controles abarcaron diferentes sectores del centro y las zonas norte, sur y oeste de San Nicolás.

Durante las intervenciones, los efectivos recorrieron distintos barrios, instalaron puestos de control e inspeccionaron vehículos. Además de las verificaciones vinculadas con el tránsito, los procedimientos permitieron identificar personas y detectar pedidos de paradero y capturas activas.

En total, fueron 24 los operativos realizados durante el período mencionado, con la participación conjunta de distintas dependencias policiales y personal municipal.

Por qué secuestraron 331 motocicletas durante los controles La mayor parte de los 331 motovehículos secuestrados fue retenida por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Las motocicletas fueron trasladadas posteriormente al Corralón Municipal.

La normativa establece los requisitos obligatorios para circular y contempla la retención preventiva de vehículos o documentación cuando se detectan incumplimientos, adulteraciones u otras irregularidades previstas por la legislación vigente.

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Los controles apuntaron especialmente a verificar las condiciones de circulación de las motos, la documentación correspondiente y el cumplimiento de las disposiciones de tránsito.

Las causas de las 225 aprehensiones en San Nicolás En paralelo, los operativos dejaron un total de 225 personas aprehendidas por diferentes motivos. Entre las causas más frecuentes aparecieron los pedidos de paradero o captura activa, las infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes y las conductas contempladas en el artículo 289 del Código Penal, vinculado, entre otros aspectos, con la adulteración o supresión de numeraciones identificatorias.

También se registraron intervenciones por contravenciones, tentativas de hurto y otros delitos detectados durante los procedimientos.

En los despliegues participaron efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, el Destacamento Coviccos, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, la Unidad Policial de Prevención Local Motorizada, Infantería, Policía Rural y el Comando de Patrullas de San Nicolás.