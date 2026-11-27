San Pedro: COOPSER denunció el robo de 14 transformadores en 2026 y pérdidas por más de $73 millones

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La cooperativa de San Pedro advirtió sobre la reiteración de los hechos delictivos y el impacto económico que generan. También alertó por los riesgos para la seguridad y pidió colaboración a los vecinos.

La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Eléctricos y Sociales (COOPSER) manifestó su preocupación por una serie de robos de transformadores eléctricos registrados durante 2026 en distintas zonas del partido de San Pedro. Según informó la entidad, ya fueron sustraídas 14 unidades y el perjuicio económico supera los 73 millones de pesos, sin contar los gastos de reposición y reparación.

Robaron 14 transformadores eléctricos durante 2026 De acuerdo con el relevamiento realizado por la cooperativa, los hechos registrados durante este año afectaron a transformadores de distintas capacidades, con potencias que van desde los 10 hasta los 315 KVA. Entre los equipos sustraídos se encuentran cuatro unidades de 25 KVA y otras cuatro de 40 KVA.

El valor de los transformadores robados fue estimado en 73,7 millones de pesos. Sin embargo, desde COOPSER aclararon que esa cifra contempla únicamente el costo de los equipos y no incluye otros gastos que debe afrontar la institución para recuperar la infraestructura dañada.

En ese sentido, la reposición implica también costos de instalación, materiales y trabajos técnicos necesarios para restablecer las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico. A esto se suman las posibles consecuencias sobre la continuidad y calidad del servicio que reciben los asociados.

El impacto de los robos en el servicio eléctrico de San Pedro A través de un comunicado, la cooperativa remarcó que la sustracción de estos elementos no representa solamente una pérdida patrimonial para la institución, sino que afecta directamente al conjunto de los usuarios.

Cada transformador forma parte de una infraestructura fundamental para la distribución de energía eléctrica. Su robo puede comprometer el funcionamiento del sistema y generar inconvenientes en el suministro para los vecinos de los sectores involucrados.

"Cada transformador sustraído perjudica al conjunto de los asociados, ya que compromete recursos de la cooperativa y puede afectar la calidad y continuidad del suministro eléctrico. Cuando le roban a COOPSER, en definitiva, le roban a todos sus socios", expresaron desde la entidad.

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Además del perjuicio económico y las complicaciones operativas, desde la prestataria advirtieron sobre el peligro que representan estas maniobras. La manipulación de instalaciones y equipos eléctricos sin los conocimientos ni las medidas de seguridad correspondientes puede provocar accidentes graves, tanto para quienes participan de los robos como para otras personas.

COOPSER pidió colaboración a los vecinos para prevenir nuevos hechos Desde la cooperativa señalaron que, ante cada episodio, se ponen en marcha operativos especiales y se realizan las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. No obstante, frente a la reiteración de los delitos, consideraron necesario fortalecer la prevención con la participación de la comunidad.

En ese marco, solicitaron a los vecinos que presten atención ante movimientos extraños o situaciones sospechosas en inmediaciones de instalaciones eléctricas y que den aviso inmediato a las autoridades para facilitar la intervención.

Para realizar denuncias o informar sobre posibles maniobras, los usuarios pueden comunicarse con la Guardia de COOPSER al 3329 64-2020 o llamar a la Policía al 101.