San Pedro: robaron por quinta vez en un carro del Patio Gastronómico y su dueño pidió ayuda

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El emprendimiento sufrió un nuevo robo durante la madrugada del miércoles. Se llevaron electrodomésticos y mercadería. El propietario difundió las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo como escenario el Patio Gastronómico de San Pedro. Durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, delincuentes ingresaron a uno de los carros del predio y sustrajeron distintos elementos de trabajo y mercadería. Para su propietario, Nicolás, no se trata de un episodio aislado: aseguró que es la quinta vez que sufre un robo en el emprendimiento.

Qué elementos robaron del carro gastronómico de San Pedro Entre los objetos sustraídos se encuentran un microondas, pancheras, un horno eléctrico vintage y mercadería que el emprendimiento utiliza para desarrollar su actividad comercial.

El robo fue descubierto durante las primeras horas del miércoles y generó preocupación por las reiteradas situaciones de inseguridad que viene atravesando el propietario. La pérdida de estos elementos representa un perjuicio económico, pero también afecta directamente el funcionamiento cotidiano del negocio, ya que se trata de herramientas necesarias para preparar y comercializar los productos.

En esta oportunidad, los delincuentes ingresaron al interior del carro y se llevaron distintos artículos. Las imágenes difundidas posteriormente permitieron conocer parte de lo ocurrido y mostrar el estado en el que quedó el lugar después del hecho.

Es la quinta vez que sufre un robo en el Patio Gastronómico En diálogo con Crónica San Pedro, Nicolás contó que este es el quinto robo que padece desde que comenzó con su emprendimiento en el Patio Gastronómico.

Según explicó, en anteriores oportunidades había optado por no hacer públicos los episodios. Incluso, en algunos de esos hechos consiguió recuperar parte de los elementos que le habían sustraído, por lo que había decidido manejar la situación de manera privada.

Sin embargo, la reiteración de los robos terminó modificando su postura. Cansado de atravesar nuevamente una situación similar, resolvió difundir lo ocurrido y compartir los registros de las cámaras de seguridad con el objetivo de conseguir colaboración de la comunidad y aportar información que permita esclarecer el caso.

La preocupación también está vinculada con la continuidad de la actividad comercial, ya que cada episodio implica reponer herramientas y mercadería necesarias para mantener el emprendimiento en funcionamiento.

Difundieron las cámaras de seguridad y solicitan colaboración El material publicado por Crónica San Pedro muestra cómo quedó el interior del carro gastronómico después del robo. Además, incluye dos registros de las cámaras de seguridad instaladas en el predio, correspondientes a las 4:30 y las 5:11 de la madrugada.

La decisión de hacer públicas las imágenes apunta a que los vecinos puedan reconocer algún movimiento sospechoso o aportar datos que contribuyan a identificar a quienes participaron del hecho.

Nicolás pidió especialmente que los videos sean compartidos para ampliar su difusión y aumentar las posibilidades de obtener información. También solicitó que cualquier persona que tenga algún dato relacionado con el robo se comunique directamente con el emprendimiento.

Mientras tanto, el nuevo episodio vuelve a poner en discusión la seguridad en el Patio Gastronómico de San Pedro, donde un comerciante sufrió por quinta vez la sustracción de elementos de su lugar de trabajo.