San Nicolás: Ternium cerró los Torneos Intercolegiales 2026 con la participación de más de 10.000 alumnos
La iniciativa reunió a 66 instituciones educativas de San Nicolás y Ramallo. En el cierre, las escuelas recibieron materiales deportivos para fortalecer las actividades físicas y recreativas.
Los Torneos Intercolegiales 2026 llegaron a su fin luego de una edición que convocó a más de 10.000 estudiantes de San Nicolás y Ramallo. La propuesta, impulsada con el acompañamiento de Ternium, volvió a consolidarse como un espacio de integración, aprendizaje y promoción del deporte en las escuelas de la región.
Más de 10.000 estudiantes participaron de los Torneos Intercolegiales
La edición 2026 contó con la participación de 66 instituciones educativas, que formaron parte de las distintas actividades deportivas y recreativas desarrolladas a lo largo del año. De esta manera, el programa alcanzó a miles de chicos y jóvenes, promoviendo la actividad física como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
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Los Torneos Intercolegiales tienen como principal objetivo acercar el deporte al ámbito educativo y generar espacios de participación en los que los alumnos puedan compartir experiencias con estudiantes de otros establecimientos.
Además de fomentar hábitos saludables, la iniciativa busca transmitir valores esenciales para la convivencia, como el respeto, la tolerancia, la integración y el trabajo en equipo.
Ternium entregó materiales deportivos a las escuelas participantes
Como parte de las actividades de cierre, las instituciones educativas que formaron parte de esta edición recibieron materiales deportivos entregados por Ternium. El equipamiento permitirá acompañar y fortalecer el desarrollo de las propuestas físicas y recreativas en cada establecimiento.
La entrega representa una continuidad del trabajo que se realiza junto a las comunidades educativas, con el propósito de generar mejores condiciones para que los estudiantes puedan acceder a distintas prácticas deportivas y contar con los recursos necesarios para desarrollarlas.
Durante el encuentro estuvieron presentes autoridades educativas, directivos, docentes y representantes de las instituciones participantes, quienes compartieron el balance de una nueva edición de esta propuesta regional.
Educación, deporte e integración como ejes del programa
En el acto de cierre tomaron la palabra Fernando Favaro, director de Relaciones con la Comunidad de Ternium, y Eleonora Mangialavori, inspectora de Educación Física. Ambos destacaron la importancia de los Torneos Intercolegiales como una instancia de encuentro, inclusión y aprendizaje para miles de jóvenes.
La iniciativa se enmarca en el compromiso de Ternium con la educación, el deporte y el fortalecimiento de las comunidades en las que desarrolla sus actividades.
Con una convocatoria que superó los 10.000 alumnos y alcanzó a 66 instituciones de San Nicolás y Ramallo, los Torneos Intercolegiales volvieron a demostrar el alcance de una propuesta que trasciende la competencia deportiva y apuesta a la formación, la participación y la construcción de vínculos entre los estudiantes.
Su continuidad permite consolidar al deporte como una herramienta educativa y social, capaz de generar oportunidades, fortalecer la convivencia y promover valores que acompañan a los jóvenes dentro y fuera de las aulas.