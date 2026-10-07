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San Pedro: COOPSER destinará un presupuesto mensual para asistir con material deportivo a escuelas

La cooperativa comenzó con la entrega de pelotas a escuelas secundarias, CENS y establecimientos de Educación Especial. La iniciativa continuará con las primarias.

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07 de octubre de 2026 a las 12:45 p. m.
La iniciativa comenzó a efectivizarse este martes con la entrega de materiales deportivos a representantes de instituciones locales.
Foto: Noti San Pedro

La Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) comenzó a implementar un presupuesto mensual destinado a colaborar con establecimientos educativos del Partido de San Pedro. En esta primera etapa, distintas escuelas recibieron materiales deportivos para fortalecer las actividades físicas y pedagógicas que desarrollan durante el ciclo lectivo.

COOPSER entregó materiales deportivos a escuelas de San Pedro

El Consejo de Administración de COOPSER aprobó la asignación de un presupuesto mensual para acompañar a instituciones educativas de distintos niveles y brindarles recursos que contribuyan al desarrollo de sus actividades.

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La primera entrega se concretó este martes, durante una jornada encabezada por el presidente de la cooperativa, Iván Groppo. En ese marco, directivos y representantes de establecimientos educativos retiraron materiales que serán utilizados en las prácticas deportivas y propuestas pedagógicas cotidianas.

Entre los elementos entregados se incluyeron pelotas de fútbol, básquet y vóley, destinadas a las clases de Educación Física y otras actividades desarrolladas por las comunidades educativas.

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Qué escuelas recibieron los elementos deportivos

En esta primera etapa fueron convocadas las escuelas secundarias N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

También participaron los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) 451 y 452, las escuelas de Educación Especial N° 501 y 502 y el centro educativo Los Naranjos, ubicado en la zona de PASO.

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La actividad contó además con la presencia de la jefa Distrital de Enseñanza Media, Lorena López, y de las inspectoras de nivel secundario Evangélica Sampeiri y Lucía Barbieri.

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Durante el encuentro, los referentes de las instituciones pudieron retirar los elementos deportivos y destacaron la importancia de contar con este tipo de recursos para sostener las propuestas que se desarrollan en las escuelas.

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La iniciativa continuará con las escuelas primarias

Groppo adelantó que en las próximas semanas se realizará una nueva convocatoria destinada a las escuelas primarias de San Pedro, con el objetivo de concretar una entrega de características similares.

Desde COOPSER señalaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el acompañamiento a sectores considerados esenciales dentro de la comunidad. La cooperativa también proyecta nuevas acciones para ampliar este respaldo a las instituciones locales.

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Por su parte, los representantes de las comunidades educativas agradecieron la colaboración. La jefa Distrital destacó especialmente el aporte, al considerar que permite respaldar el trabajo de las cooperadoras y contribuir frente a las dificultades de recursos que atraviesan las instituciones públicas.

En ese sentido, valoró que la asistencia pueda favorecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares y el aprendizaje de los alumnos.

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