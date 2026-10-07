> San Pedro: COOPSER destinará un presupuesto mensual para asistir con material deportivo a escuelas

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La cooperativa comenzó con la entrega de pelotas a escuelas secundarias, CENS y establecimientos de Educación Especial. La iniciativa continuará con las primarias.

La Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) comenzó a implementar un presupuesto mensual destinado a colaborar con establecimientos educativos del Partido de San Pedro. En esta primera etapa, distintas escuelas recibieron materiales deportivos para fortalecer las actividades físicas y pedagógicas que desarrollan durante el ciclo lectivo.

COOPSER entregó materiales deportivos a escuelas de San Pedro El Consejo de Administración de COOPSER aprobó la asignación de un presupuesto mensual para acompañar a instituciones educativas de distintos niveles y brindarles recursos que contribuyan al desarrollo de sus actividades.

La primera entrega se concretó este martes, durante una jornada encabezada por el presidente de la cooperativa, Iván Groppo. En ese marco, directivos y representantes de establecimientos educativos retiraron materiales que serán utilizados en las prácticas deportivas y propuestas pedagógicas cotidianas.

Entre los elementos entregados se incluyeron pelotas de fútbol, básquet y vóley, destinadas a las clases de Educación Física y otras actividades desarrolladas por las comunidades educativas.

Qué escuelas recibieron los elementos deportivos En esta primera etapa fueron convocadas las escuelas secundarias N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

También participaron los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) 451 y 452, las escuelas de Educación Especial N° 501 y 502 y el centro educativo Los Naranjos, ubicado en la zona de PASO.

La actividad contó además con la presencia de la jefa Distrital de Enseñanza Media, Lorena López, y de las inspectoras de nivel secundario Evangélica Sampeiri y Lucía Barbieri.

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Durante el encuentro, los referentes de las instituciones pudieron retirar los elementos deportivos y destacaron la importancia de contar con este tipo de recursos para sostener las propuestas que se desarrollan en las escuelas.

La iniciativa continuará con las escuelas primarias Groppo adelantó que en las próximas semanas se realizará una nueva convocatoria destinada a las escuelas primarias de San Pedro, con el objetivo de concretar una entrega de características similares.

Desde COOPSER señalaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el acompañamiento a sectores considerados esenciales dentro de la comunidad. La cooperativa también proyecta nuevas acciones para ampliar este respaldo a las instituciones locales.

Por su parte, los representantes de las comunidades educativas agradecieron la colaboración. La jefa Distrital destacó especialmente el aporte, al considerar que permite respaldar el trabajo de las cooperadoras y contribuir frente a las dificultades de recursos que atraviesan las instituciones públicas.