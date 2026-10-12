San Pedro: un motociclista perdió el control y chocó contra el portón de una vivienda

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Un joven de 25 años sufrió politraumatismos leves tras protagonizar un accidente con su moto Honda de 110 cc en la calle Saavedra al 600.

12 de octubre de 2026 a las 10:05 a. m.

12 de octubre de 2026 a las 10:05 a. m.

Un joven de 25 años resultó con lesiones leves luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de San Pedro. El siniestro ocurrió durante la jornada del sábado, cuando la motocicleta que conducía impactó contra el portón de una vivienda ubicada en Saavedra al 600. El motociclista fue trasladado al hospital local.

El accidente ocurrió en Saavedra al 600 De acuerdo con la información disponible, el hecho motivó la intervención del personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, que acudió al lugar tras recibir el aviso sobre el siniestro vial.

Por causas que todavía se intentan establecer, el conductor perdió el control de una motocicleta Honda de 110 centímetros cúbicos, de color negro, y terminó impactando contra el portón de una propiedad.

El motociclista fue trasladado al hospital Tras la colisión, una ambulancia del servicio de emergencias 107 se hizo presente en el lugar para asistir al joven. Debido a las lesiones sufridas, el conductor fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica.

Una vez evaluado por los profesionales de salud, se constató que presentaba politraumatismos y lesiones de carácter leve. Según la información difundida, el motociclista no sufrió heridas de gravedad.

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Investigan las causas del siniestro vial En el lugar del accidente se llevaron adelante las pericias correspondientes con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del rodado.

En la investigación interviene la fiscalía de instrucción en turno del Departamento Judicial de San Nicolás, que deberá avanzar con las actuaciones para establecer las causas del hecho.