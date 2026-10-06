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San Pedro: Ciclista herido tras ser embestido por una moto cuyo conductor escapó

El hombre, de 46 años, fue trasladado al hospital local luego de sufrir golpes en un choque ocurrido en Juan B. Justo y José Hernández.

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06 de octubre de 2026 a las 08:40 a. m.
El hombre de 46 años debió ser trasladado al hospital local luego de ser impactado por un motovehículo cuyos ocupantes se retiraron.
Foto: Noti San Pedro

Un hombre de 46 años resultó herido este domingo tras protagonizar un siniestro vial en San Pedro. El ciclista circulaba por la zona de Juan B. Justo y José Hernández cuando fue colisionado por una motocicleta. Los ocupantes del rodado abandonaron el lugar antes de la llegada de la Policía.

Accidente entre una bicicleta y una moto en San Pedro

El episodio ocurrió en horas de este domingo, cuando personal policial recibió un alerta por un accidente de tránsito registrado en la intersección de Juan B. Justo y José Hernández.

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Al llegar al lugar, los efectivos encontraron únicamente al ciclista sobre la traza, mientras que la motocicleta involucrada ya no se encontraba allí. El hombre presentaba distintos golpes como consecuencia del impacto.

El ciclista fue trasladado al hospital local

Ante las lesiones sufridas, se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir al hombre de 46 años y trasladarlo posteriormente al hospital local.

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En el nosocomio se dispuso su atención médica y la evaluación de las heridas provocadas durante la colisión. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud del ciclista.

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Investigan al conductor de la motocicleta

Tras el accidente, la Policía inició las actuaciones correspondientes para intentar identificar y localizar a los ocupantes de la motocicleta, que se retiraron del lugar luego de la colisión.

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La investigación quedó en manos de la fiscalía local, que interviene en la causa y avanza con la recopilación de elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió el siniestro.

Entre las medidas previstas se encuentra la búsqueda de testimonios de posibles testigos y el análisis de registros de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de Juan B. Justo y José Hernández.

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