San Pedro: Chocó contra el cartel de una rotonda y dio positivo en un control de alcoholemia

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Un Chevrolet Corsa impactó contra el cartel de una rotonda en la intersección de Crucero General Belgrano y Avenida 3 de Febrero, en San Pedro. El conductor, de 45 años, viajaba junto a tres jóvenes que sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital. El test de alcoholemia arrojó 1,38 gramos de alcohol.

Accidente en una rotonda de San Pedro El siniestro ocurrió en la intersección de Crucero General Belgrano y Avenida 3 de Febrero, donde, por causas que todavía son materia de investigación, un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control y terminó impactando de lleno contra el cartel ubicado en la rotonda.

El vehículo era conducido por un hombre de 45 años y en su interior viajaban otros tres hombres, de entre 20 y 26 años. Como consecuencia del fuerte impacto, los acompañantes debieron recibir asistencia médica y fueron trasladados en ambulancia hacia el nosocomio local.

Tres acompañantes fueron trasladados al hospital Una vez en el hospital, los profesionales de la salud determinaron que los tres jóvenes presentaban lesiones de carácter leve. No se informaron, en principio, heridas de mayor gravedad derivadas de la colisión.

En el lugar también trabajó personal de Inspección de Tránsito, que intervino para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las condiciones en las que se produjo el accidente.

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El conductor tenía 1,38 gramos de alcohol en sangre Uno de los datos centrales que surgieron después del choque fue el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor. El análisis dio positivo con un registro de 1,38 gramos de alcohol en sangre.

A partir de ese resultado, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del Chevrolet Corsa, mientras se avanzaba con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.