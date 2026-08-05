San Pedro: Agüero refuerza la agenda de seguridad con reuniones junto a la Policía y comerciantes
El nuevo secretario de Seguridad de San Pedro avanza con una agenda de trabajo junto a las fuerzas policiales y el sector comercial para coordinar acciones y atender las principales demandas vecinales.
El secretario de Seguridad de San Pedro, Juan Carlos Agüero, continúa desarrollando una intensa agenda institucional en el inicio de su gestión. En los últimos días encabezó reuniones con autoridades policiales y representantes del sector comercial con el propósito de fortalecer la coordinación de acciones y conocer de primera mano las principales necesidades del distrito.
Reuniones con las fuerzas policiales para fortalecer la seguridad
Tras mantener un primer encuentro con el jefe de la Policía Comunal, comisario Daniel Cano, Agüero amplió la ronda de reuniones con otras autoridades de las fuerzas de seguridad que cumplen funciones en el partido.
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En ese marco recibió a la titular de la Comisaría local, comisaria Acevedo, acompañada por el subcomisario Machado. Posteriormente se reunió con el jefe del Comando de Prevención Rural (CPR), comisario inspector Darío Tenorio.
Los encuentros tuvieron como objetivo afianzar el trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y las distintas dependencias policiales, con el fin de optimizar la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante las distintas problemáticas que se presentan en la comunidad.
El Centro de Comercio planteará las inquietudes del sector
Como parte de la estrategia de articulación con las instituciones intermedias, el funcionario también recibió al presidente del Centro de Comercio, Turismo e Industria, Daniel Churruarín.
Durante la reunión, Agüero solicitó la organización de un encuentro ampliado con comerciantes de la ciudad para escuchar sus inquietudes, conocer las principales problemáticas vinculadas con la seguridad y avanzar en la elaboración de propuestas conjuntas que permitan brindar respuestas concretas al sector.
La convocatoria busca fortalecer el vínculo entre el Municipio y la actividad comercial, uno de los sectores que habitualmente plantea demandas relacionadas con la prevención de hechos delictivos y la seguridad urbana.
La nueva gestión busca coordinar acciones con todo el distrito
La agenda del secretario había comenzado días atrás con reuniones de carácter territorial. Entre ellas se destacó el encuentro con el delegado municipal de Río Tala, Walter Díaz, además de una visita al personal del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Dr. Miguel Arana".
Desde el inicio de su gestión, Agüero apunta a consolidar una política de trabajo coordinada con las fuerzas de seguridad, las delegaciones municipales, las instituciones y los distintos actores de la comunidad. Según señalaron desde el Municipio, las acciones responden a los lineamientos establecidos por el intendente Cecilio Salazar, con el objetivo de fortalecer la prevención y ofrecer respuestas más eficientes a las demandas de los vecinos.