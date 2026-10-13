> San Pedro: Un documento de 1872 revela cuánto costó el equipamiento de la Basílica

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Un manuscrito histórico detalla los gastos en iluminación, mobiliario, telas y fuegos artificiales para la inauguración de la Basílica Nuestra Señora del Socorro.

Un documento municipal fechado el 22 de enero de 1872 permite conocer detalles inéditos sobre los preparativos y los costos de la inauguración de la Basílica Nuestra Señora del Socorro de San Pedro. El manuscrito, conservado en excelente estado y presentado por el Grupo Conservacionista de San Pedro, registra las compras autorizadas con fondos públicos para equipar el templo y organizar los festejos.

Un manuscrito histórico sobre la Basílica Nuestra Señora del Socorro El documento consta de dos páginas y corresponde a una nota enviada por las autoridades municipales al tesorero Eugenio Arnaldo. A través de ese escrito, fechado el 22 de enero de 1872, se autorizó el pago de distintos elementos destinados al templo, además de los materiales previstos para la celebración de su inauguración.

El acta lleva las firmas de Facundo Quiroga, entonces presidente de la Municipalidad, y de Gerardo Francisco Bozzano, quien se desempeñaba como secretario. Su contenido constituye un registro de los recursos públicos destinados al equipamiento de uno de los edificios religiosos más representativos de San Pedro.

La pieza documental fue presentada por el Grupo Conservacionista de San Pedro y permite reconstruir parte de la organización previa a la apertura formal de la iglesia, a partir de los gastos consignados en el acuerdo oficial.

Cuánto costaron la iluminación y los muebles del templo en 1872 Entre los elementos más destacados del inventario aparece una araña central de 48 luces, cuyo valor fue fijado en 15.000 pesos moneda corriente. El documento también detalla la compra de materiales para el alfombrado de la nave principal, con un precio de 60 pesos por metro de doble ancho.

La lista incluía, además, cuatro docenas de sillas de esterilla por un total de 900 pesos, tres sillones con brazos y una lámpara destinada al Santísimo. Cada uno de estos elementos formaba parte del equipamiento previsto para el edificio religioso antes de su inauguración.

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Aunque la araña de iluminación mencionada en el manuscrito ya no se conserva en la Basílica, el registro permite conocer las características de parte del mobiliario original y los recursos económicos asignados para acondicionar el interior del templo.

La inauguración de la Basílica de San Pedro fue el 10 de marzo de 1872 Los preparativos también contemplaron los festejos previstos para la apertura de la iglesia. Según el documento, se destinaron 5.000 pesos moneda corriente a la compra de fuegos artificiales y bombas, que formarían parte de la celebración.

La inauguración formal de la Basílica Nuestra Señora del Socorro se realizó el 10 de marzo de 1872, con el encendido de los fuegos artificiales contemplados en la organización previa.

Durante la ceremonia, Facundo Quiroga participó en representación del entonces gobernador bonaerense Emilio Castro, quien fue padrino de la bendición del edificio eclesiástico.