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San Nicolás realizará una nueva jornada de recepción de residuos eléctricos y electrónicos

La actividad será este miércoles 21 de octubre, de 12:00 a 18:00, en el Empedrado de la Costanera. Recibirán distintos aparatos en desuso para promover su reciclaje y disposición responsable.

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20 de octubre de 2026 a las 06:33 p. m.
La iniciativa tiene como finalidad fomentar la correcta disposición de estos residuos, facilitar la recuperación de materiales reciclables y evitar que sean descartados junto con los desechos domiciliarios.
Foto: diarioelinformante.com.ar

San Nicolás llevará adelante este miércoles 21 de octubre una nueva jornada de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), con el objetivo de facilitar a los vecinos la disposición adecuada de equipos que ya no utilizan. La actividad se desarrollará de 12:00 a 18:00 en el Empedrado de la Costanera, en la intersección de las calles Lavalle y Juan Manuel de Rosas.

Dónde y en qué horario se recibirán los residuos electrónicos

La jornada estará destinada a quienes tengan en sus hogares aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y necesiten desecharlos de manera responsable. Durante el operativo, podrán acercarse al punto de recepción dispuesto en la Costanera para entregar los dispositivos contemplados en la convocatoria.

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El lugar elegido para la actividad es el Empedrado de la Costanera, ubicado en Lavalle y Juan Manuel de Rosas. La recepción se realizará durante seis horas, entre las 12:00 y las 18:00, por lo que los vecinos podrán acercarse dentro de esa franja horaria para llevar los elementos que ya no utilizan.

La propuesta busca acercar una alternativa concreta para evitar que este tipo de residuos termine mezclado con la basura domiciliaria, una práctica que dificulta su tratamiento y recuperación posterior.

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Qué aparatos eléctricos y electrónicos se pueden entregar

Entre los materiales que se recibirán durante la jornada se encuentran televisores, teléfonos celulares, pequeños electrodomésticos, componentes de computadoras y otros equipos eléctricos y electrónicos que hayan quedado fuera de uso.

Estos dispositivos forman parte de los denominados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEEs. Se trata de elementos que, una vez descartados, requieren una gestión diferenciada para favorecer la recuperación de materiales aprovechables y reducir el impacto ambiental asociado a su eliminación inadecuada.

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Por ese motivo, la jornada representa una oportunidad para que los vecinos revisen qué equipos tienen guardados en sus casas y acerquen aquellos que ya no necesitan, siempre que se encuentren dentro de las categorías admitidas por la convocatoria.

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Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los residuos serán aceptados. Según se informó, no se recibirán pilas, baterías ni cartuchos de tóner, por lo que estos elementos deberán quedar fuera de la entrega prevista para este miércoles.

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El objetivo es promover el reciclaje y la disposición responsable

La iniciativa apunta a fomentar hábitos de separación y disposición responsable de los residuos, además de facilitar la recuperación de materiales reciclables presentes en distintos aparatos electrónicos. La correcta gestión de estos elementos permite evitar que se descarten junto con los residuos comunes y favorece un tratamiento acorde con sus características.

Los residuos electrónicos pueden contener distintos materiales y componentes que requieren procedimientos específicos para su recuperación o tratamiento. Por eso, contar con espacios de recepción diferenciada ayuda a orientar a la comunidad sobre cómo desprenderse de los equipos que dejaron de funcionar o que ya no tienen utilidad en el hogar.

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La convocatoria también busca generar conciencia sobre la importancia de incorporar prácticas cotidianas que contribuyan al cuidado del ambiente, especialmente frente al recambio frecuente de celulares, computadoras, televisores y pequeños electrodomésticos.

Finalmente, se informó que en caso de lluvia, la jornada será reprogramada. Por lo tanto, quienes tengan previsto acercarse al punto de recepción deberán tener en cuenta las condiciones climáticas y las eventuales modificaciones de la actividad.

La recepción se realizará este miércoles 21 de octubre, de 12:00 a 18:00, en el Empedrado de la Costanera de San Nicolás, en Lavalle y Juan Manuel de Rosas, con exclusión de pilas, baterías y cartuchos de tóner.

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