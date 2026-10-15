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San Nicolás: Operativo Saturación, siete aprehendidos y 22 motos secuestradas

El procedimiento policial se realizó en nueve barrios de la zona oeste de San Nicolás, donde identificaron a 80 personas, controlaron 50 vehículos y secuestraron motocicletas.

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15 de octubre de 2026 a las 06:50 p. m.
El procedimiento se desplegó en nueve barrios de la ciudad. Las fuerzas identificaron a 80 personas, controlaron 50 vehículos y secuestraron 22 motocicletas.
Foto: diarioelnorte.com.ar

Un operativo de saturación se desplegó este miércoles en nueve barrios de San Nicolás, con la participación de distintas dependencias policiales y personal municipal de Tránsito. Como resultado de los controles, siete personas fueron aprehendidas por distintos delitos y contravenciones, mientras que 22 motocicletas quedaron secuestradas por infracciones a la normativa vigente.

Controles policiales en nueve barrios de San Nicolás

El procedimiento se llevó adelante en los barrios San Francisco, Ginés García, ITEC, Tierras del Sol, Lanza, La Florida, 12 de Marzo, Colombo y Don Américo, ubicados en distintos sectores de la zona oeste de la ciudad.

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La Jefatura Departamental de Policía de San Nicolás dispuso el operativo a partir de distintas mesas de trabajo, con el objetivo de reforzar los controles preventivos y coordinar las tareas de las fuerzas de seguridad junto con el área municipal de Tránsito.

Durante el despliegue, los efectivos realizaron identificaciones de personas y controles vehiculares en diferentes puntos de los barrios alcanzados por el procedimiento.

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Siete personas aprehendidas y 22 motos secuestradas

De acuerdo con el balance oficial, siete personas fueron aprehendidas por diferentes delitos y contravenciones detectados durante los controles. Entre las actuaciones se registraron casos vinculados con pedidos de captura activos, resistencia a la autoridad e infracciones al artículo 85.

En paralelo, los controles de tránsito derivaron en el secuestro de 22 motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

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En total, las fuerzas de seguridad identificaron a 80 personas y controlaron 50 vehículos. Las actuaciones se enmarcaron en las tareas de prevención y fiscalización realizadas en los barrios incluidos en el operativo.

Qué fuerzas participaron del Operativo Saturación

El despliegue contó con efectivos del Destacamento La Emilia, el Destacamento Coviccos, la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) y el Comando de Patrullas de San Nicolás.

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También participaron agentes de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, integrantes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y personal de los destacamentos de General Rojo y Conesa.

A su vez, intervino personal municipal de Tránsito, que colaboró con los controles vehiculares y las actuaciones que terminaron con el secuestro de las motocicletas. El procedimiento se desarrolló de manera coordinada entre las distintas dependencias, bajo la organización de la Jefatura Departamental San Nicolás.

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