Zárate: Toyota invertirá más de US$ 1.252 millones para fabricar una pick-up híbrida

Zárate

La automotriz construirá una tercera planta en su complejo bonaerense para producir una camioneta híbrida inédita en el país. El proyecto ingresó al RIGI.

Toyota Argentina recibió la aprobación del Gobierno nacional para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto que contempla una inversión de US$ 1.252,9 millones en Zárate. La iniciativa prevé construir una tercera planta industrial para fabricar una nueva pick-up con motorización híbrida, una tecnología que todavía no cuenta con antecedentes de producción local.

Toyota construirá una tercera planta para fabricar una pick-up híbrida La aprobación quedó formalizada mediante la Resolución 1848/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. El proyecto contempla la construcción, instalación y puesta en marcha de una nueva planta dentro del complejo industrial que la compañía posee sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 81, en el partido bonaerense de Zárate.

La instalación estará destinada a producir un vehículo híbrido eléctrico no enchufable, conocido como full hybrid electric vehicle (full HEV). Este sistema combina un motor de combustión con uno eléctrico y no requiere conectar el vehículo a una fuente externa para recargar la batería.

La primera unidad prevista será una pick-up, aunque la documentación presentada por la empresa también contempla la posibilidad de desarrollar una variante SUV sobre la misma plataforma.

Por el momento, la resolución no identifica el nombre comercial del nuevo modelo ni establece una fecha de inicio de producción. Además, la aprobación del RIGI representa un avance administrativo, pero no significa que la automotriz haya completado todas las instancias internas necesarias para ejecutar el proyecto.

Cuánto invertirá Toyota y qué impacto tendrá en la producción de Zárate El monto total comprometido asciende a US$ 1.252.926.108. De esa cifra, Toyota prevé destinar US$ 669,5 millones al desarrollo de proveedores locales para obras y equipamiento, lo que representa aproximadamente el 53% de la inversión computable.

La proporción supera el mínimo del 20% exigido por la normativa del RIGI para este concepto. De acuerdo con el cronograma presentado, la compañía invertirá US$ 19,5 millones durante el primer año y otros US$ 147,75 millones durante el segundo.

En conjunto, los desembolsos previstos para ese período alcanzan los US$ 167,25 millones. La fecha límite establecida para completar la inversión mínima comprometida es el 30 de septiembre de 2028.

El ingreso al régimen contempla beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, aplicables exclusivamente al proyecto aprobado. Para acceder a ellos, Toyota constituyó una sociedad dedicada específicamente a la iniciativa, con contabilidad separada de las operaciones que ya desarrolla en el país.

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La resolución también prevé mecanismos de seguimiento y control para garantizar que los incentivos se utilicen en la nueva planta. La fiscalización estará a cargo de los organismos competentes, que deberán verificar el cumplimiento de las condiciones y los plazos establecidos.

Toyota apuesta a las exportaciones y a la renovación de sus modelos en Argentina La automotriz opera en Zárate desde 1997, donde produce las pick-ups Hilux, el SUV SW4 y la van Hiace. El complejo industrial tiene una fuerte orientación exportadora: según declaraciones del presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, alrededor del 80% de las unidades fabricadas se destinan a mercados internacionales, con presencia en 23 países.

La nueva inversión busca ampliar esa capacidad productiva y sumar tecnología híbrida a la industria automotriz nacional. Según la evaluación oficial del proyecto, cerca del 70% de la producción prevista tendría como destino los mercados externos.

En paralelo, Toyota proyecta destinar otros US$ 400 millones a la renovación de la Hilux, uno de los principales modelos fabricados en el país. De esta manera, la empresa avanza con dos líneas de desarrollo: la actualización de un vehículo consolidado en el mercado y la incorporación de una nueva familia de unidades electrificadas.

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La iniciativa fue analizada por distintos organismos nacionales antes de su aprobación. El Tribunal de Defensa de la Competencia concluyó que la ampliación no presentaría elementos que permitan prever una distorsión de la competencia en el mercado automotor argentino. También intervinieron el Banco Central y la Procuración del Tesoro, mientras que el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó aprobar la solicitud.

Sin embargo, la ejecución definitiva todavía depende del cumplimiento de las obligaciones asumidas y de las instancias internas pendientes. A comienzos de octubre, Salinas había señalado que el proyecto aún necesitaba la aprobación final de la casa matriz.