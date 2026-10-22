Zárate realizó una jornada educativa por los 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral

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Zárate

Estudiantes, docentes y familias participaron del encuentro “Derechos en Juego”, con talleres, actividades lúdicas y propuestas para reflexionar sobre la ESI.

La ciudad de Zárate fue sede del Encuentro Distrital “Derechos en Juego”, una jornada educativa y comunitaria organizada en el marco de los 20 años de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). La actividad reunió a estudiantes, docentes y familias en la Unidad Académica J. M. Güerci, con el acompañamiento de distintas áreas municipales.

Talleres y actividades para reflexionar sobre la Educación Sexual Integral El encuentro se desarrolló el lunes y convocó a integrantes de diferentes establecimientos educativos del distrito. La propuesta tuvo como eje la conmemoración de las dos décadas de vigencia de la Ley Nacional N.º 26.150, sancionada en 2006, que establece el derecho de los estudiantes a recibir Educación Sexual Integral en las instituciones educativas del país.

Durante la jornada se realizaron muestras pedagógicas, talleres interactivos y actividades lúdicas. A través de estas iniciativas, alumnos y docentes compartieron experiencias y producciones vinculadas con la ESI, además de participar de espacios destinados a reflexionar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta buscó promover el diálogo y la participación de las comunidades educativas, con actividades que permitieron abordar los contenidos de la educación sexual desde una perspectiva integral y vinculada con el ejercicio de derechos.

El Municipio de Zárate acompañó el encuentro con equipos de salud y derechos La organización estuvo a cargo de la Jefatura Distrital de la Región 11, con el acompañamiento de la Municipalidad de Zárate. La participación municipal se concretó mediante un trabajo articulado entre las áreas de Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, y Derechos, Género y Familia.

Los equipos participaron en el desarrollo de una jornada que propuso acercar información y fortalecer el intercambio entre estudiantes, familias, docentes y profesionales de distintas áreas.

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar espacios de encuentro dentro y fuera de las escuelas, con el objetivo de acompañar a las comunidades educativas en el abordaje de temas relacionados con la prevención, el acceso a la información y la promoción de derechos.

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La articulación entre las instituciones educativas y las áreas municipales formó parte de una iniciativa que buscó ampliar la participación comunitaria y sostener espacios de reflexión sobre la Educación Sexual Integral.

La jornada por los 20 años de la ESI también se realizó en Lima El Encuentro Distrital “Derechos en Juego” también tuvo una edición en Lima, localidad en la que las actividades se desarrollaron durante la semana anterior en la Escuela Primaria N.º 9.

De esta manera, la propuesta llegó a comunidades educativas de distintos puntos del partido de Zárate, con la participación de alumnos, docentes y familias en actividades vinculadas con la educación y el reconocimiento de derechos.

Las jornadas se enmarcaron en la conmemoración de los 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral y pusieron el foco en la importancia de garantizar una formación integral, reflexiva e inclusiva.