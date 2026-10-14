> Zárate participará de la final provincial de los Juegos Bonaerenses con 200 competidores

Zárate

La delegación zarateña viajará a Mar del Plata para competir en disciplinas deportivas, culturales y recreativas, con representantes juveniles, adultos mayores y deportistas adaptados.

Zárate estará representada por una delegación de aproximadamente 200 competidores en la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollará en Mar del Plata. La ciudad tendrá participación en numerosas disciplinas deportivas, actividades para adultos mayores, deporte adaptado y propuestas culturales, en una instancia que reúne a representantes de distintos distritos bonaerenses.

Juegos Bonaerenses: las disciplinas en las que competirá Zárate La delegación zarateña participará en una amplia variedad de disciplinas, con representantes de distintas edades y categorías. En juveniles, habrá competidores en ajedrez, atletismo, básquet 5x5 y 3x3, Bonaerenses en Carrera de 10 kilómetros, natación, patín, pelota, tenis de mesa, pádel y vóley.

En la categoría de adultos mayores, Zárate tendrá presencia en bochas intergeneracional y masculino, coreografía pop, sapo masculino, truco intergeneracional y escoba de 15. Estas propuestas promueven la participación, el encuentro y la continuidad de las actividades recreativas y deportivas entre los vecinos de mayor edad.

Por su parte, el deporte adaptado contará con representantes locales en fútbol, bochas, básquet 3x3 en silla de ruedas, atletismo y natación. También se contempla la participación de personas trasplantadas, dentro de una propuesta que busca ampliar las oportunidades de inclusión a través del deporte.

La delegación de Zárate también competirá en disciplinas culturales La participación del distrito no estará limitada a las competencias deportivas. En el área cultural, los representantes de Zárate competirán en las categorías de postre, fotografía, poesía, fotografía para personas con discapacidad (PCD), solista vocal y mural.

La presencia en estas disciplinas permite que los Juegos Bonaerenses funcionen como un espacio de expresión artística y desarrollo de talentos, además de ofrecer una oportunidad para compartir experiencias con participantes de otras localidades de la provincia.

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La final provincial representa el cierre de un recorrido de preparación y participación en las distintas etapas de la competencia. Para los representantes zarateños, será también una oportunidad de mostrar sus habilidades, intercambiar experiencias y llevar el nombre de la ciudad a uno de los encuentros deportivos, culturales y recreativos más importantes de Buenos Aires.

El Municipio acompaña a los competidores de Zárate Desde la Secretaría de Educación y Deporte, el Municipio trabaja en la organización y el acompañamiento de la delegación, con una inversión de recursos destinada a que los participantes puedan afrontar esta instancia en condiciones adecuadas.

Según se informó, la preparación requiere planificación y coordinación para garantizar la participación de los competidores en las diferentes disciplinas. El acompañamiento municipal apunta a respaldar el esfuerzo de quienes se prepararon para llegar a la final provincial.

El intendente Marcelo Matzkin y la Secretaría de Educación y Deporte sostienen el compromiso de impulsar políticas públicas vinculadas con el deporte, la cultura y la inclusión. La iniciativa busca generar oportunidades para que vecinos de distintas edades puedan desarrollarse, compartir experiencias y representar a Zárate.