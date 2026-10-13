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Zárate organiza una jornada abierta por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Municipio avanzó en la planificación de las actividades del 3 de diciembre junto con instituciones educativas, organizaciones sociales y personas con discapacidad.

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13 de octubre de 2026 a las 10:30 a. m.
El objetivo principal fue comenzar a definir una jornada abierta al público que permita promover la inclusión, la accesibilidad y el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Foto: enlacecritico.com

La Municipalidad de Zárate comenzó a organizar una jornada abierta a la comunidad por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. La iniciativa fue abordada durante la cuarta Mesa Intersectorial de Discapacidad, realizada el viernes 9 de octubre en el Palacio Municipal, con participación de distintos sectores de la comunidad.

Zárate prepara actividades por el Día de las Personas con Discapacidad

El encuentro se desarrolló en el marco del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia) y tuvo como objetivo avanzar en la organización de una propuesta que promueva la inclusión, la accesibilidad y el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

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Durante la reunión, la directora de Discapacidad, Solana López Canavese, presentó los principales lineamientos de trabajo para las actividades previstas para diciembre. La propuesta apunta a generar espacios de participación, reflexión y sensibilización sobre las distintas realidades que atraviesan las personas con discapacidad.

Además, se planteó la necesidad de visibilizar las barreras que todavía persisten en la sociedad y promover acciones que contribuyan a construir una ciudad más accesible.

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Instituciones y organizaciones participaron de la mesa intersectorial

De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Juan Novelli, y el secretario de Desarrollo Humano, Ignacio Olivera, junto con directores de distintas áreas municipales.

También estuvieron presentes representantes de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad, quienes compartieron ideas y propuestas para la planificación de la jornada.

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Uno de los ejes centrales fue la importancia de garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño de las iniciativas que las involucran, para que sus experiencias y necesidades sean consideradas en las políticas y acciones que se lleven adelante.

El Municipio busca fortalecer la inclusión y la accesibilidad

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener espacios de articulación entre el Estado, las instituciones y la comunidad para avanzar en políticas públicas vinculadas con la discapacidad.

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La planificación de las actividades del 3 de diciembre continuará mediante el trabajo conjunto de los distintos sectores, con el propósito de promover el ejercicio de derechos, generar conciencia sobre las barreras existentes y fortalecer una comunidad más inclusiva.

La cuarta Mesa Intersectorial permitió avanzar en esa organización a partir del intercambio de propuestas y la participación de los actores involucrados. En las próximas etapas se continuará trabajando en la definición de las actividades que formarán parte de la jornada abierta a la comunidad.

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