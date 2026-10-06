Zárate: Expo Colectividades y Cultura Celebra Primavera reunieron a familias

Zárate

El Parque Urbano fue escenario de una propuesta con gastronomía, música, danza y tradiciones de distintas colectividades, con entrada gratuita.

06 de octubre de 2026 a las 05:28 p. m.

06 de octubre de 2026 a las 05:28 p. m.

El Parque Urbano de Zárate volvió a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y familias con una nueva edición de Expo Colectividades y Cultura Celebra Primavera. La propuesta incluyó gastronomía, música, danza y espectáculos gratuitos durante el viernes y el domingo, luego de la suspensión del sábado por el mal tiempo.

Expo Colectividades reunió gastronomía y tradiciones en Zárate Durante las jornadas, los vecinos pudieron recorrer los distintos stands instalados en el Parque Urbano y conocer las propuestas gastronómicas y culturales de las colectividades participantes.

La actividad permitió compartir tradiciones y costumbres de diferentes comunidades, en un espacio pensado para el encuentro familiar y la participación de vecinos de distintos sectores de la ciudad.

La propuesta también ofreció la posibilidad de disfrutar de comidas y productos vinculados con las diferentes culturas representadas en la exposición, acompañados por una agenda de actividades artísticas.

Música y danza fueron protagonistas en el Parque Urbano El escenario principal contó con la participación de talleres municipales, artistas locales, grupos de danza y diferentes propuestas musicales que acompañaron el desarrollo del encuentro.

Durante la jornada de cierre se presentaron los alumnos del Taller de Canto de Silvana Gómez, Ritmos Latinos con Soledad González, Cinco para el Trópico, Las Zumbáticas, Berzero y Hernán Mariluis.

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También participaron el Elenco Municipal de Folclore, dirigido por Nancy Lezana; el Ballet Municipal de Danzas Clásicas, bajo la dirección de Marina Pertuso; y Jaritas.

Una propuesta cultural con entrada libre y gratuita Las actividades previstas originalmente para el fin de semana debieron adaptarse debido a las condiciones climáticas. La jornada del sábado fue suspendida y la programación continuó el domingo, permitiendo completar buena parte de las propuestas previstas.

Con entrada libre y gratuita, Expo Colectividades y Cultura Celebra Primavera ofrecieron a los vecinos de Zárate una alternativa para disfrutar del espacio público, la cultura y la gastronomía.