Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Zárate

Zárate: Expo Colectividades y Cultura Celebra Primavera reunieron a familias

El Parque Urbano fue escenario de una propuesta con gastronomía, música, danza y tradiciones de distintas colectividades, con entrada gratuita.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
06 de octubre de 2026 a las 05:28 p. m.
El Parque Urbano de Zárate fue escenario de una nueva edición de Cultura Celebra Primavera y Expo Colectividades, una propuesta que reunió a vecinos y familias alrededor de la gastronomía, la música, la danza y diferentes expresiones culturales.
Foto: enlacecritico.com

El Parque Urbano de Zárate volvió a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y familias con una nueva edición de Expo Colectividades y Cultura Celebra Primavera. La propuesta incluyó gastronomía, música, danza y espectáculos gratuitos durante el viernes y el domingo, luego de la suspensión del sábado por el mal tiempo.

Expo Colectividades reunió gastronomía y tradiciones en Zárate

Durante las jornadas, los vecinos pudieron recorrer los distintos stands instalados en el Parque Urbano y conocer las propuestas gastronómicas y culturales de las colectividades participantes.

Publicidad

Las mas leidas de Zárate

1

Zárate: Argentina jugará ante Bahamas y Canadá en el Polideportivo Municipal

3/10, 04:23 p. m.
Zárate: Argentina jugará ante Bahamas y Canadá en el Polideportivo Municipal
2

Zárate: Las camionetas que usará el Papa León XIV fueron fabricadas por Toyota

6/10, 09:25 a. m.
Zárate: Las camionetas que usará el Papa León XIV fueron fabricadas por Toyota
3

Zárate: detuvieron a “Guadaña” por una causa vinculada al robo de motos y armas

3/10, 10:19 a. m.
Zárate: detuvieron a “Guadaña” por una causa vinculada al robo de motos y armas
4

Labory Wines consolida en Zárate un proyecto que une vino, turismo y producción

10/8, 10:02 a. m.
Labory Wines consolida en Zárate un proyecto que une vino, turismo y producción
5

Zárate: Toyota avanza con una inversión de USD 1.300 millones para producir un vehículo electrificado

1/10, 11:42 a. m.
Zárate: Toyota avanza con una inversión de USD 1.300 millones para producir un vehículo electrificado

La actividad permitió compartir tradiciones y costumbres de diferentes comunidades, en un espacio pensado para el encuentro familiar y la participación de vecinos de distintos sectores de la ciudad.

La propuesta también ofreció la posibilidad de disfrutar de comidas y productos vinculados con las diferentes culturas representadas en la exposición, acompañados por una agenda de actividades artísticas.

Publicidad

Música y danza fueron protagonistas en el Parque Urbano

El escenario principal contó con la participación de talleres municipales, artistas locales, grupos de danza y diferentes propuestas musicales que acompañaron el desarrollo del encuentro.

Durante la jornada de cierre se presentaron los alumnos del Taller de Canto de Silvana Gómez, Ritmos Latinos con Soledad González, Cinco para el Trópico, Las Zumbáticas, Berzero y Hernán Mariluis.

Publicidad

Seguí leyendo

Zárate: Las camionetas que usará el Papa León XIV fueron fabricadas por Toyota
Zárate

Zárate: Las camionetas que usará el Papa León XIV fueron fabricadas por Toyota

También participaron el Elenco Municipal de Folclore, dirigido por Nancy Lezana; el Ballet Municipal de Danzas Clásicas, bajo la dirección de Marina Pertuso; y Jaritas.

Una propuesta cultural con entrada libre y gratuita

Las actividades previstas originalmente para el fin de semana debieron adaptarse debido a las condiciones climáticas. La jornada del sábado fue suspendida y la programación continuó el domingo, permitiendo completar buena parte de las propuestas previstas.

Publicidad

Con entrada libre y gratuita, Expo Colectividades y Cultura Celebra Primavera ofrecieron a los vecinos de Zárate una alternativa para disfrutar del espacio público, la cultura y la gastronomía.

De esta manera, el Parque Urbano volvió a ser escenario de una actividad que reunió a familias y representantes de distintas colectividades, con espectáculos y expresiones culturales que buscaron poner en valor la diversidad de la comunidad zarateña.

ZárateFeriaculturaPrimavera
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...