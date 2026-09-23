Zárate: Emilia Mazer llega al Forum Cultural con su nuevo unipersonal “Las de siempre, un chat de amigas”

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Zárate

La actriz se presentará este viernes 26 a las 21 en el Forum Cultural, con una obra que aborda con humor los vínculos, las relaciones y la vida de mujeres de distintas generaciones. La entrada será libre y gratuita.

En la ciudad de Zárate, Emilia Mazer, se presentará este viernes 26 de septiembre a las 21 en el Forum Cultural con “Las de siempre, un chat de amigas”, su último espectáculo teatral. La propuesta, que llegará por primera vez a la ciudad, forma parte del ciclo de teatro organizado por la Secretaría de Cultura Municipal y tendrá entrada libre y gratuita.

Emilia Mazer presenta un unipersonal sobre los vínculos entre amigas “Las de siempre, un chat de amigas” propone una mirada con humor sobre la vida cotidiana de mujeres de 40, 50 y 60 años, sus relaciones sentimentales, los cambios que atraviesan y las conversaciones que surgen entre amigas cuando aparecen nuevos vínculos.

En la obra, Mazer interpreta a cinco mujeres diferentes, cada una con su propia historia, estado civil, situación familiar y realidad laboral. A través de ellas, el espectáculo recorre distintas experiencias y situaciones que pueden resultar familiares para quienes hayan compartido durante años un grupo de amigas.

“La idea era hablar de mujeres de mi generación, las situaciones en las que se encuentran, el desafío de hacer de mujeres distintas”, explicó la actriz en diálogo con este diario.

La puesta incorpora además las voces de otras mujeres que aparecen en las conversaciones del grupo. Se trata de amigas que, desde el otro lado del chat, acompañan, aconsejan y opinan sobre las situaciones que atraviesan los personajes.

Mazer adelantó que esas voces fueron grabadas por varias actrices conocidas y que serán fácilmente reconocibles por el público. El recurso permite recrear en escena esas conversaciones que forman parte de la vida cotidiana y que, muchas veces, se convierten en espacios de confianza, consejo y también de humor.

Una obra con humor y situaciones reconocibles El espectáculo fue estrenado en diciembre del año pasado y, desde entonces, Emilia Mazer lo viene presentando de manera intermitente, aproximadamente una vez por mes, debido a que también participa de una gira con otro elenco.

“Le propuse a mi productor y a Vero Lorca, que es la autora, poder hacerlo así salteadamente en algunos lugares”, contó la actriz al explicar la modalidad que adoptó para continuar con el proyecto. Entre esas presentaciones se encuentra la función que realizará ahora en la ciudad.

La propuesta surgió a partir del interés de Mazer por abordar temáticas vinculadas con las mujeres desde un registro humorístico y cotidiano. “Es una apuesta que tiene una mirada con humor. Hablé con Vero, le propuse la idea. La experiencia con el humor y con las temáticas femeninas, me copaba muchísimo”, señaló.

Uno de los aspectos centrales de la obra es precisamente el lenguaje. Las situaciones están planteadas desde un registro coloquial, cercano y reconocible, que busca que el público pueda identificarse con los personajes y con las experiencias que atraviesan.

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La repercusión que tuvo el espectáculo en sus primeras funciones también estuvo vinculada con esa identificación. Mazer recordó especialmente una situación ocurrida después de una presentación en Tigre, cuando ella y todo el equipo fueron a comer pizza y algunas espectadoras se acercaron para comentarle que habían reconocido en los personajes a integrantes de sus propios grupos de amigas.

“Nos empiezan a decir ‘ella se parece a Pata’, ‘se parece a Fabi’, ‘a Inés’, que son los personajes de la obra. A todas algo así les pasó o lo vivieron”, relató la actriz.

Según contó, algunas mujeres incluso le comentaron cómo se llamaban sus propios grupos de amigas y otras aseguraron que habían decidido ponerles “Las de siempre” a partir de la obra. Esa respuesta es, para Mazer, una muestra del nivel de identificación que puede generar una historia construida alrededor de situaciones cotidianas.

Entrada gratuita y función en el Forum Cultural La presentación de “Las de siempre, un chat de amigas” será este viernes 26 de septiembre a las 21 en el Forum Cultural, en el marco del ciclo de teatro impulsado por la Secretaría de Cultura Municipal.

La función tendrá entrada libre y gratuita. El ingreso del público se organizará por orden de llegada, por lo que se recomienda concurrir con anticipación para asegurar un lugar.

Para Emilia Mazer, el formato del unipersonal no es nuevo. La actriz cuenta con una extensa experiencia en este género y durante casi tres décadas protagonizó “Buscando a Madonna”, espectáculo que tuvo una importante trayectoria y reconocimiento.

Ahora, con “Las de siempre, un chat de amigas”, vuelve a asumir el desafío de construir diferentes personajes desde el escenario y hacerlo a partir de una historia atravesada por el humor, las relaciones personales y esas conversaciones que, en muchos casos, sólo pueden darse entre amigas.