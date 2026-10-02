San Nicolás: comenzó La Feria del Libro Rumbo con cuatro jornadas de actividades culturales

San Nicolás

La primera edición de la Feria del Libro Rumbo se desarrolla hasta el domingo con presentaciones, talleres, charlas, teatro, música y poesía.

La Asociación Cultural Rumbo puso en marcha este jueves la primera edición de su Feria del Libro, una propuesta que reúne durante cuatro jornadas a escritores, lectores, instituciones y referentes culturales de San Nicolás y la región, con una programación que incluye literatura, música, teatro, cine y otras expresiones artísticas.

Una feria del libro con actividades para todas las edades La apertura oficial se realizó a las 10:00 y estuvo a cargo del presidente de la institución, Javier Méndez. Desde las primeras horas, estudiantes y visitantes participaron de narraciones, lecturas y distintas propuestas culturales.

La feria tiene como sede a la Asociación Cultural Rumbo, ubicada en 9 de Julio 82, donde las actividades se distribuyen en distintos espacios de la institución, entre ellos el Auditorio Raúl Bluhm, la Sala de Arte Cafetería, las salas Susana Grilli, Revuelta Literaria y Oscar Vergara, el Patio de los Jazmines, la Biblioteca y el Museo de Cerámica.

Durante las cuatro jornadas habrá presentaciones de libros, talleres, charlas, teatro, música, cine local, danza y actividades educativas. La propuesta está destinada a públicos de distintas edades y busca generar un espacio de encuentro entre escritores, lectores, librerías, editoriales, docentes y estudiantes.

San Nicolás vuelve a tener una feria del libro La iniciativa representa además el regreso de una feria del libro de estas características a San Nicolás después de varios años. La última edición de la tradicional propuesta que se realizaba en la ciudad había sido en 2019.

En esta oportunidad, la feria nació de manera independiente a partir del impulso de la Asociación Cultural Rumbo. La institución planteó el encuentro como una oportunidad para promover la circulación de producciones locales y regionales y favorecer el contacto directo entre autores, editores y lectores.

La programación continuará durante viernes, sábado y domingo, con actividades en los diferentes espacios de la entidad. La propuesta fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de San Nicolás.

El Festival Nacional de Poesía será parte de la programación Uno de los ejes de la feria será el Festival Nacional de Poesía, organizado por la Sociedad de Escritores Rumbo (SER). El programa contempla mesas y rondas de lectura, presentaciones y encuentros vinculados con la producción poética.

El cierre tendrá uno de sus momentos destacados el domingo a las 20:00, cuando se realizará la entrega de premios correspondiente al Certamen Nacional de Poesía “Mario Verandi”.