Zárate: La cultura del tatuaje tuvo su gran encuentro con más de 100 artistas

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Zárate

Más de 100 artistas participaron del encuentro realizado en el Negro de la Riestra, con tatuajes en vivo, música, shows y propuestas artísticas.

La ciudad de Zárate fue escenario durante el fin de semana de la 12ª Convención Internacional de Tatuadores Zárate 2026, una propuesta impulsada por el Municipio que reunió a más de 100 artistas y ofreció al público una variada agenda cultural, con actividades gratuitas para vecinos y visitantes.

La Convención Internacional de Tatuadores reunió a más de 100 artistas El encuentro se desarrolló en el Negro de la Riestra, ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Costanera, donde durante la jornada los asistentes pudieron acercarse al mundo del tatuaje y conocer de primera mano el trabajo de numerosos artistas.

La propuesta contó con exposiciones y tatuajes realizados en vivo, permitiendo al público observar el proceso creativo y las distintas técnicas utilizadas por los profesionales que participaron de esta edición.

La convocatoria consolidó a la Convención Internacional de Tatuadores como una de las propuestas vinculadas con el arte y la cultura que forman parte de la agenda de actividades de la ciudad.

Música, shows y expresiones artísticas en el Negro de la Riestra Además de la presencia de los tatuadores, la jornada incluyó bandas musicales, shows y diferentes expresiones artísticas que acompañaron el desarrollo de la convención.

De esta manera, el evento combinó el arte del tatuaje con otras disciplinas y generó un espacio de encuentro abierto a la comunidad. La actividad se desarrolló con entrada gratuita y permitió que vecinos de distintos sectores de Zárate se acercaran al lugar para disfrutar de las propuestas.

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La iniciativa también contribuyó a poner en valor espacios públicos de la ciudad como escenarios para actividades culturales y recreativas durante los fines de semana.

El Municipio destacó la participación de los vecinos en las propuestas culturales Desde la Secretaría de Cultura del Municipio de Zárate destacaron la participación de los vecinos y expresaron su satisfacción por la respuesta del público a las distintas propuestas gratuitas que se organizan en la ciudad.

En ese sentido, remarcaron que los vecinos son protagonistas de las actividades culturales que se desarrollan cada fin de semana y que buscan generar espacios de encuentro para toda la comunidad.

Entre los lugares que vienen concentrando parte de esta agenda se encuentran el Forum, el Negro de la Riestra y el Parque Urbano, espacios que durante los fines de semana se convierten en escenarios para espectáculos y actividades artísticas.