Zárate: Argentina brilló ante Bahamas y quedó a un triunfo de clasificarse al Mundial de Basquetbol

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Zárate

La Selección argentina se impuso por 102 a 65 ante Bahamas en el Espacio DAM de Zárate. Este domingo enfrentará a Canadá en otro partido decisivo por las Eliminatorias.

La Selección argentina de básquetbol consiguió una contundente victoria frente a Bahamas por 102 a 65 en Zárate y dio un paso fundamental en su camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Con un estadio Espacio DAM colmado de público, el equipo nacional dominó el encuentro y quedó a un triunfo de asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Argentina dominó a Bahamas y consiguió una amplia victoria en Zárate El encuentro se disputó el jueves 26 de noviembre en el estadio municipal Espacio DAM, en el marco de la segunda etapa de las Eliminatorias mundialistas. Ante una multitud que acompañó al seleccionado durante toda la noche, Argentina mostró un rendimiento sólido y logró imponerse por una diferencia de 37 puntos.

El resultado reflejó la superioridad del conjunto nacional, que pudo desarrollar su juego y controlar el partido frente a un rival que no encontró respuestas para revertir el dominio argentino.

La victoria tuvo un valor especial en la competencia, ya que le permitió al equipo nacional mantenerse entre los primeros puestos de su grupo y quedar en una posición inmejorable para conseguir el pasaje al Mundial que se disputará en Qatar en 2027.

Zárate volvió a recibir a la Selección argentina de básquet La jornada también representó un acontecimiento deportivo importante para Zárate y toda la región. La presencia del seleccionado nacional volvió a ubicar al Espacio DAM como una sede capaz de albergar competencias internacionales de primer nivel.

El estadio municipal recibió a una importante cantidad de espectadores, que tuvieron la posibilidad de acompañar de cerca al equipo argentino en una instancia clave de las Eliminatorias. La convocatoria y el desarrollo del encuentro reforzaron el protagonismo de la ciudad dentro del calendario del básquet nacional.

El intendente Marcelo Matzkin celebró el triunfo a través de sus redes sociales y agradeció a la Confederación Argentina de Básquetbol por haber elegido nuevamente a Zárate para disputar una doble fecha de la competencia clasificatoria.

Argentina enfrentará a Canadá en un partido clave por el Mundial 2027 La actividad continuará este domingo 29 de noviembre, cuando Argentina vuelva a presentarse en el Espacio DAM para enfrentar a Canadá. El encuentro comenzará a las 18:10 y tendrá una importancia determinante para las aspiraciones del seleccionado.

El compromiso representa una nueva oportunidad para que el equipo argentino consiga la victoria que necesita para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2027.

La expectativa vuelve a estar puesta en Zárate, que será escenario de otro encuentro internacional y tendrá la posibilidad de acompañar al seleccionado en una instancia decisiva. Después del contundente 102 a 65 frente a Bahamas, Argentina buscará cerrar el fin de semana con otro triunfo y sellar su presencia en la próxima cita mundialista.

Próximo partido:

Rival: Canadá.

Fecha: domingo 29 de noviembre.

Horario: 18:10.

Estadio: Espacio DAM, Zárate.

Competencia: Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027.