San Pedro: Once jugadores de Náutico participaron del Campus del Plan de Desarrollo Federal de la CAB
Once representantes del Club Náutico San Pedro participaron en Zárate del Campus del Plan de Desarrollo Federal de la CAB. Dos fueron seleccionados para avanzar a la próxima etapa.
El Club Náutico San Pedro tuvo una destacada participación en el Campus del Plan de Desarrollo Federal de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), realizado en el estadio DAM de Zárate. La actividad reunió a jóvenes de distintas regiones y permitió que dos representantes sampedrinos fueran seleccionados para continuar dentro del proceso nacional.
Once representantes de Náutico San Pedro en Zárate
Un total de 11 jugadores y jugadoras del Club Náutico San Pedro formaron parte de la convocatoria encabezada por el staff de las selecciones formativas de la CAB.
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Entre los varones participaron los siete integrantes del seleccionado de la Asociación de Básquet Zárate-Campana (ABZC) que se consagró campeón provincial en Bahía Blanca: Ignacio Caffaratti, Rafael Marzorati, Sebastián Rey, Felipe Sagrera, Ignacio Tettamanti, Gregorio Hernando Insúa y Mateo Marelli Bona.
En la rama femenina fueron convocadas Malena Rasio, Vera Mangiaterra, Juana Castro y Anastasia Zawadski, completando la representación del club sampedrino en la jornada desarrollada en Zárate.
Rafael Marzorati y Sebastián Rey avanzaron de etapa
Una vez finalizado el campus, Rafael Marzorati y Sebastián Rey fueron seleccionados entre 60 jugadores de todo el país para continuar en la próxima instancia del proceso de selección de la Confederación Argentina de Básquetbol.
La actividad estuvo a cargo de Cristian Santander, coordinador de Selecciones Formativas de la CAB, quien también había estado en San Pedro durante el Final Four del Federal U15. El trabajo contó además con la participación de entrenadores de la ABZC, entre ellos Samuel Panatteri.
La convocatoria representó una nueva instancia de evaluación para jóvenes jugadores que forman parte de los procesos formativos y que son observados por el staff nacional.
El Plan de Desarrollo Federal recorre distintas regiones
El Plan de Desarrollo Federal busca fortalecer el básquetbol en diferentes regiones del país mediante campus y actividades coordinadas por la CAB junto con entrenadores locales. El objetivo es conocer jugadores de distintas zonas y detectar talentos desde edades tempranas.
Durante agosto y septiembre de 2026 se realizaron campus en localidades como Las Breñas, Corrientes, Posadas, Jujuy, Salta, Lanús, Viedma, Puerto Madryn, Neuquén y Río Negro.
La iniciativa contempla durante este año la observación de jugadores y jugadoras de las categorías 2010, 2011 y 2012. Además de la detección de talentos, el programa apunta a compartir experiencias y herramientas con entrenadores de cada región para acompañar el desarrollo de las nuevas generaciones.