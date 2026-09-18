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San Pedro: Vialidad Provincial mejoró las banquinas de la Ruta 191 con material RAP cerca de la Ruta 9

Los trabajos se realizaron en San Pedro tras gestiones del Municipio ante Vialidad bonaerense para mejorar la circulación y la seguridad vial.

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18 de septiembre de 2026 a las 08:15 a. m.
Las labores se concretaron tras las gestiones impulsadas por el Municipio de San Pedro ante las autoridades viales bonaerenses, con el propósito de optimizar las condiciones de circulación.
Foto: San Pedro Municipio

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires realizó trabajos de mejoramiento y perfilado de banquinas con material RAP en la Ruta Provincial 191, en las inmediaciones del empalme con la Ruta Nacional 9, uno de los sectores de mayor tránsito vehicular de San Pedro y la zona.

Trabajos en las banquinas de la Ruta Provincial 191

Las tareas estuvieron orientadas a acondicionar los márgenes de la calzada mediante el perfilado y la incorporación de material RAP, conocido como material fresado asfáltico, con el objetivo de mejorar las condiciones generales de circulación.

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La intervención se concretó en un sector estratégico de la Ruta 191, debido a su conexión con la Ruta Nacional 9 y al movimiento constante de vehículos que registra esta zona del partido de San Pedro.

Gestiones del Municipio de San Pedro ante Vialidad

Según informaron desde la comuna, los trabajos fueron posibles a partir de las gestiones realizadas por el Municipio de San Pedro ante las autoridades de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

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El pedido estuvo vinculado con la necesidad de optimizar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en un tramo que presenta un importante flujo de tránsito.

Gastón Dezza supervisó las tareas sobre la Ruta 191

Desde el Municipio señalaron que las intervenciones técnicas fueron coordinadas directamente por el jefe de la Zona 1 de Vialidad Provincial, Gastón Dezza, quien supervisó las maniobras realizadas en el lugar.

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Durante los trabajos se utilizó material RAP, obtenido del fresado de pavimentos asfálticos, para el acondicionamiento de las banquinas y los márgenes de la calzada.

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