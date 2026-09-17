San Pedro: Martín Alsogaray ganó su primera regata en los Juegos Suramericanos

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El timonel sampedrino se impuso en la primera manga de la clase Sunfish en Santa Fe y comenzó con una victoria su participación internacional.

El oriundo de San Pedro, Martín Alsogaray, tuvo un comienzo destacado en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe, donde logró quedarse con la primera regata de la clase Sunfish. En la jornada inicial de Vela, superó al representante de Ecuador y al de Chile.

Martín Alsogaray comenzó con una victoria en Sunfish La competencia de Vela se desarrolla en el Club de Niños Manuel Belgrano, uno de los escenarios elegidos para esta edición de los Juegos Suramericanos. Allí, Alsogaray inició su recorrido en la clase Sunfish, una de las disciplinas que reúne a representantes de distintos países de la región.

En la primera manga, el deportista de San Pedro consiguió ubicarse en el primer lugar y completó así un estreno positivo en la competencia. Detrás del sampedrino finalizaron el ecuatoriano Tadas Koreiva y el chileno Renato Brito, quienes completaron las principales posiciones de esta primera regata.

El resultado le permitió a Alsogaray sumar sus primeros puntos en la clasificación y comenzar la competencia con el impulso de una victoria, en un torneo que continuará con nuevas mangas durante los próximos días.

La segunda regata fue postergada Luego de la primera competencia, estaba previsto que los participantes volvieran al agua para disputar la segunda regata de la jornada. Sin embargo, esa manga finalmente fue postergada, por lo que la actividad de la clase Sunfish continuará este jueves.

De acuerdo con el cronograma informado, la tercera regata está programada para las 10:40, instancia en la que Alsogaray buscará mantener el buen rendimiento mostrado en su debut.

En este tipo de competencias, cada regata representa una oportunidad para sumar posiciones y puntos de cara a la clasificación general. Por eso, el resultado conseguido en la primera manga constituye un comienzo importante para el representante sampedrino, que afrontará las próximas jornadas con el objetivo de sostenerse entre los puestos principales.

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La participación en los Juegos Suramericanos representa además una nueva experiencia internacional para Alsogaray, que lleva el nombre de San Pedro a una competencia continental con deportistas de diferentes países.

Brenda Rojas también representará a San Pedro La delegación sampedrina que participa de los Juegos Suramericanos no se limita a la presencia de Martín Alsogaray. Otra de las representantes de la ciudad es Brenda Rojas, quien competirá en la disciplina de Canotaje.

La palista tendrá que esperar algunos días para iniciar su participación, ya que las competencias de su especialidad comenzarán el miércoles 23 de septiembre.

De esta manera, San Pedro cuenta con dos representantes en distintas disciplinas dentro de una competencia que reúne a deportistas de diferentes países de Sudamérica. Mientras Alsogaray ya puso primera en Vela con una victoria en la clase Sunfish, Rojas se prepara para su debut en Canotaje.