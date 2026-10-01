Zárate: Toyota avanza con una inversión de USD 1.300 millones para producir un vehículo electrificado
La automotriz recibió la aprobación del Comité Evaluador del RIGI para un proyecto que prevé la mayor inversión de la industria automotriz argentina.
Toyota Argentina recibió la aprobación del Comité Evaluador para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto destinado a producir un vehículo electrificado en su planta industrial de Zárate. La iniciativa contempla una inversión estimada en USD 1.300 millones y todavía debe atravesar instancias internas de aprobación.
Toyota proyecta una inversión histórica en Zárate
El proyecto presentado por Toyota Argentina contempla una inversión estimada en USD 1.300 millones, que, de concretarse, se convertiría en la mayor inversión de la historia de la industria automotriz argentina.
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La iniciativa estará vinculada a la producción de un vehículo electrificado en el predio industrial que la compañía posee en Zárate, donde fabrica vehículos desde 1997.
La aprobación de la solicitud de adhesión al RIGI constituye un paso relevante dentro del proceso y permitirá avanzar hacia la definición final de la inversión por parte de la empresa.
Cuántos puestos de trabajo podría generar el proyecto
De acuerdo con las estimaciones difundidas por Toyota, el proyecto podría generar alrededor de 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.
Una vez que la iniciativa entre en funcionamiento, se prevé la generación de aproximadamente 2.600 empleos durante la etapa de operación, incluyendo puestos directos e indirectos.
La compañía también destacó el impacto que la inversión podría tener sobre su cadena de valor, integrada por colaboradores, proveedores y otros actores vinculados con sus operaciones industriales en Argentina.
Toyota busca fortalecer la producción y las exportaciones desde Zárate
Desde la empresa señalaron que la adhesión al RIGI representa un hito para el proyecto y que el régimen puede contribuir a mejorar la competitividad y brindar mayor previsibilidad para inversiones de largo plazo.
Toyota también planteó que la iniciativa podría fortalecer el papel de Argentina como plataforma de producción y exportación de vehículos para América Latina.
La automotriz informó que los detalles vinculados con los plazos para las decisiones de inversión y los futuros planes de producción serán comunicados oportunamente. Toyota produce vehículos en Zárate desde hace casi tres décadas y continúa trabajando para fortalecer la competitividad y sustentabilidad de sus operaciones en el país.