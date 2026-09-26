Zárate: Nucleoeléctrica acordó con Rumania ampliar la exportación de servicios nucleares

Zárate

La empresa argentina firmó un acuerdo con SN Nuclearelectrica para cooperar en tecnología CANDU 6, ingeniería, mantenimiento y extensión de vida de centrales.

26 de septiembre de 2026 a las 10:14 a. m.

26 de septiembre de 2026 a las 10:14 a. m.

En Lima, partido de Zárate, Nucleoeléctrica Argentina y la empresa rumana SN Nuclearelectrica firmaron en Bucarest un Memorándum de Entendimiento para avanzar en proyectos vinculados con la tecnología CANDU 6. El acuerdo busca aprovechar la experiencia acumulada por Argentina en operación, mantenimiento, ingeniería y modernización de centrales nucleares.

Acuerdo entre Argentina y Rumania por tecnología CANDU 6 El entendimiento fue suscripto durante una visita de una delegación argentina a Rumania y contempla la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos vinculados con la tecnología CANDU 6, utilizada por ambos países en sus centrales nucleares.

De la firma participaron el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli; el presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos; el presidente del Directorio de SN Nuclearelectrica, Laurențiu Cazan; y autoridades de la compañía rumana.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Nucleoeléctrica para ampliar la presencia internacional de las capacidades desarrolladas por el sector nuclear argentino durante más de cinco décadas de actividad. El objetivo es avanzar en la prestación de servicios especializados, ingeniería y soluciones tecnológicas para proyectos del sector.

La experiencia argentina con la Central Nuclear Embalse Argentina y Rumania comparten experiencia en la operación de centrales que utilizan tecnología CANDU 6. En el caso argentino, uno de los principales antecedentes es el proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, en Córdoba.

La obra permitió que la central iniciara un nuevo ciclo de operación por otros 30 años y significó el desarrollo de capacidades técnicas en diferentes áreas vinculadas con la modernización y mantenimiento de instalaciones nucleares.

Por su parte, SN Nuclearelectrica avanza con el proyecto de extensión de vida de la Unidad 1 de la Central Nuclear de Cernavodă. En ese marco, la delegación argentina visitó las instalaciones de la planta rumana y mantuvo reuniones con sus equipos técnicos para intercambiar experiencias y analizar posibles áreas de cooperación.

“Nucleoeléctrica aporta a esta cooperación más de cinco décadas de experiencia argentina en operación nuclear y más de cuatro décadas de experiencia con tecnología CANDU en la Central Nuclear Embalse”, señaló Campos durante la actividad.

El titular de la empresa destacó además las capacidades desarrolladas por los equipos argentinos en operación, mantenimiento, ingeniería y ejecución de grandes proyectos, entre ellos la extensión de vida de Embalse.

Ingeniería, mantenimiento y modernización de centrales El Memorándum de Entendimiento establece un marco para que ambas empresas exploren oportunidades de cooperación en distintos campos de la actividad nuclear. Entre ellos se encuentran la extensión de vida y modernización de centrales, los servicios de ingeniería, el mantenimiento y la seguridad nuclear.

También se contempla la posibilidad de brindar apoyo a nuevos proyectos, a partir del intercambio de conocimientos y de las capacidades técnicas acumuladas por las compañías.

El acuerdo se inscribe además en la política impulsada por la Secretaría de Asuntos Nucleares para incrementar las exportaciones argentinas de bienes y servicios nucleares de alto valor agregado.