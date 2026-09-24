Zárate: Atucha II alcanzó el máximo puntaje mundial en rendimiento entre las centrales nucleares

Zárate

La Central Nuclear Atucha II obtuvo 100 puntos sobre 100 en el índice de WANO, mientras que Embalse alcanzó 98,4 durante el segundo trimestre de 2026.

La Central Nuclear Atucha II, ubicada en la localidad de Lima, en el partido de Zárate, alcanzó por primera vez desde su puesta en funcionamiento el puntaje máximo del PI-Index de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). La planta obtuvo 100 puntos sobre 100 durante el segundo trimestre de 2026, mientras que Embalse logró 98,4, ubicando a ambas entre las centrales de mejor desempeño internacional.

Atucha II logró por primera vez el máximo puntaje de WANO El resultado representa un hito para Atucha II, que ingresó en operación en 2014 y nunca antes había alcanzado los 100 puntos en esta medición internacional. El PI-Index es elaborado trimestralmente por WANO para evaluar y comparar el desempeño de las centrales nucleares que se encuentran en funcionamiento.

Atucha II se posicionó así entre las plantas con mejores resultados dentro del universo de 383 centrales que integran la asociación. El indicador concentra diferentes variables vinculadas con la operación de las instalaciones y permite establecer una referencia común para analizar el desempeño de las plantas nucleares a nivel mundial.

En el caso de Embalse, la central obtuvo 98,4 puntos sobre 100, quedando a menos de dos puntos del máximo. Las dos instalaciones son operadas por Nucleoeléctrica y forman parte del sistema nuclear argentino destinado a la generación de energía eléctrica.

Qué aspectos mide el índice internacional de rendimiento nuclear El PI-Index reúne en un único valor distintos parámetros relacionados con la operación de las centrales. Entre ellos se encuentran la seguridad de los trabajadores, la protección radiológica del personal, el control químico de los sistemas, la confiabilidad de los equipos y el factor de carga.

Este último indicador refleja la proporción de energía efectivamente generada por una central en relación con la que podría producir bajo determinadas condiciones. La combinación de estos parámetros permite a los operadores identificar fortalezas y oportunidades de mejora y comparar el desempeño de cada planta con los estándares internacionales de la industria.

Desde Nucleoeléctrica destacaron que alcanzar el máximo puntaje requiere mantener los diferentes parámetros evaluados en niveles elevados de desempeño. El resultado obtenido por Atucha II, junto con el registrado por Embalse, constituye una referencia sobre el funcionamiento de las centrales argentinas en la medición correspondiente al segundo trimestre de 2026.

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El presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, sostuvo que los resultados reflejan la experiencia, el compromiso y la capacidad técnica de los equipos que trabajan en las centrales. También vinculó el desempeño alcanzado con las posibilidades de proyectar conocimientos y servicios del sector nuclear argentino hacia otros mercados.

Atucha II y Embalse también marcaron récords de generación en 2025 El resultado del PI-Index se suma a los niveles de generación alcanzados por ambas centrales durante 2025. Atucha II y Embalse finalizaron ese año con las mayores producciones anuales registradas en sus respectivas historias.

Atucha II generó durante 2025 un total de 5.408.372 megavatios hora, mientras que Embalse alcanzó los 5.352.202 megavatios hora. Estos registros forman parte de los antecedentes recientes que acompañan los resultados obtenidos en la evaluación internacional de WANO.

La Asociación Mundial de Operadores Nucleares reúne a empresas y organizaciones que operan centrales nucleares en distintos países y establece criterios comunes para evaluar su desempeño. A través de estas mediciones, los operadores pueden comparar resultados, detectar oportunidades de mejora y fortalecer las prácticas vinculadas con la operación de las instalaciones.