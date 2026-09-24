Zárate: Una mujer murió tras un fuerte choque entre un Peugeot y un furgón

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Zárate

El accidente ocurrió frente al Hospital Intermedio de Zárate. La víctima viajaba como acompañante en el Peugeot y otras tres personas resultaron heridas.

24 de septiembre de 2026 a las 10:44 a. m.

24 de septiembre de 2026 a las 10:44 a. m.

Una mujer murió este miércoles por la noche luego de un fuerte choque entre un automóvil Peugeot y un furgón Iveco ocurrido frente al Hospital Intermedio de Zárate. La víctima viajaba como acompañante en el vehículo y falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas durante la colisión.

Fuerte choque frente al Hospital Intermedio de Zárate El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20 horas de este miércoles, en inmediaciones del Hospital Intermedio de Zárate, en la zona de Villa Massoni. Por causas que todavía son materia de investigación, un automóvil Peugeot y un furgón Iveco perteneciente a una panificadora local protagonizaron una violenta colisión.

Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes del automóvil sufrió heridas de extrema gravedad y posteriormente se confirmó su fallecimiento. La mujer viajaba como acompañante en el Peugeot al momento del accidente.

La conductora del automóvil también resultó gravemente herida y fue trasladada para recibir atención médica de emergencia. El impacto generó un importante despliegue de los servicios de emergencia y de las fuerzas que intervinieron en el lugar.

En tanto, dos personas que viajaban en el utilitario sufrieron lesiones de distinta consideración. Ambas fueron asistidas en el centro de salud ubicado en Villa Massoni.

Intervinieron Bomberos, Policía y Seguridad Vial La gravedad del accidente obligó a montar un amplio operativo en la zona para asistir a las personas involucradas, preservar el lugar y ordenar la circulación vehicular.

En el procedimiento participaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, personal de la Prefectura Naval Argentina, integrantes del Centro de Operaciones Zárate (COZ) y agentes de Seguridad Vial municipal.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, los vehículos involucrados permanecieron en el sector y se implementaron medidas para evitar nuevos incidentes y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

La presencia de los distintos organismos también permitió coordinar la atención de los heridos y las primeras actuaciones relacionadas con la investigación del siniestro.

Desviaron el tránsito y comenzaron las pericias A raíz del choque, el tránsito tuvo que ser reorganizado en la zona. La circulación en sentido hacia el centro de Zárate fue desviada desde la avenida Antártida Argentina hacia calles alternativas, debido al operativo desplegado tras el accidente.

Pasadas las 21 horas comenzaron las actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía en turno. Las autoridades aguardaban además la llegada de personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Los trabajos periciales serán determinantes para establecer cómo se produjo la colisión entre el Peugeot y el furgón Iveco, además de determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de la mujer.