Zárate: Preocupación en escuelas por la provisión de gas y el mantenimiento de las instalaciones

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Zárate

La falta de fondos para realizar obras e inspecciones genera inquietud entre autoridades escolares de Zárate. Según trascendió, más de tres establecimientos tendrían el suministro de gas interrumpido y el Consejo Escolar habría solicitado $200 millones para atender las instalaciones.

La situación vinculada con la provisión de gas en las escuelas de Zárate genera preocupación entre directoras y autoridades educativas, especialmente en los establecimientos que cuentan con servicio de comedor. Según pudo conocer este medio, existirían dificultades para garantizar los trabajos necesarios para mantener en condiciones las instalaciones y sostener el suministro.

Reclamo por fondos para las escuelas de Zárate En los últimos días habría ingresado un expediente firmado por el presidente del Consejo Escolar de Zárate y dirigido al intendente Marcelo Matzkin. En el documento se solicitaría una partida de 200 millones de pesos destinada a realizar obras e inspecciones necesarias en establecimientos educativos de la ciudad.

De acuerdo con la información trascendida, los fondos permitirían avanzar con diferentes tareas vinculadas al mantenimiento de las instalaciones de gas y generar las condiciones necesarias para garantizar la prestación del servicio en 22 escuelas que cuentan con comedores.

El pedido se habría originado ante las dificultades para contar con los recursos suficientes para afrontar los trabajos requeridos y evitar interrupciones que puedan afectar el normal funcionamiento de los establecimientos.

Más de tres escuelas tendrían el gas cortado La preocupación aumentó a partir de la posibilidad de que más de tres escuelas de Zárate tengan actualmente interrumpido el suministro de gas. La información no pudo ser confirmada oficialmente hasta el momento, aunque el trascendido generó inquietud entre las autoridades de los establecimientos y las comunidades educativas.

La falta del servicio adquiere particular relevancia en las escuelas que tienen comedor, debido a que el suministro de gas resulta necesario para la preparación y distribución de los alimentos destinados a los alumnos.

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En este contexto, las autoridades escolares aguardan definiciones que permitan conocer el alcance de la situación y las medidas previstas para solucionar los inconvenientes detectados.

Conversaciones entre el Consejo Escolar y el Municipio El expediente habría derivado en conversaciones informales entre las autoridades que impulsaron el pedido y funcionarios municipales. Según la información conocida, participaron de esas gestiones integrantes de la Jefatura de Gabinete y del área de Educación, a cargo de Novelli y Rodríguez Schatz, respectivamente.

Las conversaciones se habrían desarrollado con conocimiento del intendente Marcelo Matzkin y estarían vinculadas con la necesidad de encontrar una respuesta para las obras e inspecciones que requieren los establecimientos educativos.