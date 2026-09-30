León XIV será Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires durante su visita a la Argentina

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El Gobierno bonaerense otorgó la distinción al Papa con motivo de su visita apostólica de noviembre. El Pontífice estará en Claypole el 9 y llegará a Luján el 11, donde encabezará una misa ante una multitud en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

30 de septiembre de 2026 a las 11:50 a. m.

30 de septiembre de 2026 a las 11:50 a. m.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró Visitante Ilustre al papa León XIV, en el marco de la visita apostólica que realizará a la Argentina entre el 9 y el 11 de noviembre.

La distinción quedó formalizada mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense y se fundamenta en la Ley 14.622, que establece las distinciones que la Provincia puede otorgar a distintas personalidades y autoridades.

La declaración está vinculada especialmente con las actividades que el Santo Padre desarrollará en territorio bonaerense durante su permanencia en el país.

Claypole y Luján, dos momentos centrales De acuerdo con el decreto, el primer compromiso de León XIV en la provincia será el 9 de noviembre, cuando visite el pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución con una extensa trayectoria en la atención y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

Dos días después, el 11 de noviembre, el Papa llegará a la ciudad de Luján, donde visitará la Basílica Nuestra Señora de Luján y encabezará una misa que convocará a una multitud de fieles.

La agenda bonaerense tendrá así dos escenarios de fuerte significado religioso y comunitario: una institución dedicada a la asistencia y una de las principales expresiones de la fe católica en el país.

Cabe recordar que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional, mientras que el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

El valor de la Iglesia en la vida bonaerense Entre los fundamentos de la declaración, el Gobierno provincial señala que tanto el Cottolengo Don Orione como la Basílica de Luján poseen una “profunda significación para la vida religiosa y comunitaria de los bonaerenses”.

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El decreto también destaca la presencia histórica de la Iglesia Católica en el territorio provincial y su participación en diferentes ámbitos de la vida social.

En ese sentido, la norma pone de relieve el trabajo desarrollado por instituciones de la Iglesia en áreas como la educación, la asistencia social, la salud y el acompañamiento comunitario, con especial atención a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Paz, fraternidad y diálogo La declaración también toma como referencia los principios vinculados con la libertad religiosa y de culto contemplados por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, así como el respeto por la diversidad de creencias y el diálogo interreligioso.

En ese marco, el Gobierno bonaerense considera que la presencia de León XIV constituye una oportunidad para promover valores como la paz, la fraternidad, la solidaridad, la dignidad de las personas, la justicia social, el cuidado de los sectores más vulnerables y el diálogo.

La visita papal tendrá así una dimensión religiosa, pero también estará atravesada por el encuentro con comunidades e instituciones que desarrollan tareas sociales y pastorales en distintos puntos de la provincia.

Qué implica ser Visitante Ilustre La distinción de Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires puede otorgarse mediante decreto del Gobernador a jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y máximas jerarquías de confesiones religiosas, entre otras autoridades.