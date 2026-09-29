Monseñor Hugo Santiago confirmó su presencia en los encuentros con el Papa León XIV en Argentina

> Monseñor Hugo Santiago confirmó su presencia en los encuentros con el Papa León XIV en Argentina

Región

El obispo de la Diócesis de San Nicolás será parte de las tres celebraciones que encabezará el Santo Padre durante su visita al país. También participará de un encuentro con León XIV en la Catedral de Buenos Aires.

La visita del Papa León XIV a la Argentina se prepara como un acontecimiento de profunda significación para la Iglesia del país. Entre noviembre, el Santo Padre desarrollará una agenda que incluirá celebraciones junto a los fieles y encuentros con representantes de las distintas comunidades eclesiales.

En ese marco, la Diócesis de San Nicolás tendrá su representación a través de su obispo, monseñor Hugo Santiago, quien confirmó que participará de las tres celebraciones previstas durante la visita papal.

“Respecto a la venida del Papa, sí, los obispos vamos a ir a las tres celebraciones que tiene el Papa, eso está organizado”, explicó el obispo al ser consultado sobre su participación.

La presencia de los pastores de las distintas diócesis argentinas permitirá que el encuentro con León XIV tenga también una fuerte dimensión de comunión eclesial, reuniendo a los obispos junto al sucesor de Pedro y a las comunidades de fieles que llegarán desde distintos puntos del país.

Los obispos, juntos durante la visita Monseñor Santiago explicó que los obispos argentinos viajarán de manera organizada y permanecerán juntos durante buena parte de la agenda.

“Nos han aconsejado que estemos todos en un mismo hotel”, señaló, al tiempo que detalló que los traslados también fueron planificados de manera conjunta.

Según explicó, los obispos viajarán en un mismo avión, realizando el recorrido Buenos Aires-Córdoba y Córdoba-Buenos Aires, mientras que posteriormente se trasladarán desde Buenos Aires hasta Luján para participar de las actividades previstas en esa ciudad.

Todos los obispos estamos invitados a participar de esos tres eventos”, remarcó el titular de la Diócesis de San Nicolás.

La agenda también contempla un momento especialmente significativo para los pastores: un encuentro con el Papa en la Catedral de Buenos Aires, donde compartirán un agasajo y una cena.

“Vamos a participar de un agasajo que tenemos con el Papa en la Catedral de Buenos Aires, y donde vamos a cenar con él”, contó monseñor Santiago.

También habrá sacerdotes junto al Santo Padre La presencia de la Iglesia argentina no estará limitada a los obispos. El encuentro también contempla la participación de sacerdotes, aunque para ellos será necesario contar con autorizaciones especiales debido a los controles previstos para los distintos espacios.

El obispo explicó que podrán participar hasta 2.000 sacerdotes, quienes deberán gestionar las correspondientes autorizaciones, que serán emitidas de manera digital.

De esta manera, los sacerdotes habilitados podrán ingresar a los sectores correspondientes y participar de las celebraciones, entre ellas aquellas en las que concelebrarán junto al Papa León XIV.

Seguí leyendo Salud Cinco hábitos que protegen el corazón y todavía subestimamos

La organización responde a la magnitud que tendrá cada uno de los encuentros y a la necesidad de establecer controles de acceso ante la gran cantidad de personas que se espera que participen.

Una multitud que llegará desde distintos puntos del país Más allá de la organización de los obispos y sacerdotes, uno de los aspectos que más llamó la atención de monseñor Santiago es la dimensión que está tomando la convocatoria entre los fieles.

El obispo destacó que se espera una participación multitudinaria, con personas que llegarán desde diferentes provincias y numerosas parroquias que preparan su presencia para acompañar al Papa. “Me impresiona la cantidad que se está anotando”, expresó.

En ese sentido, planteó también un desafío concreto para quienes estarán presentes en los encuentros masivos: la posibilidad de que muchos fieles queden ubicados a una distancia considerable del lugar donde se encuentre el Santo Padre.

“Yo me imagino que en la organización de los eventos más masivos va a haber al menos dos cosas que parecen ser de sentido común”, señaló.

Acercar al Papa a quienes estén más lejos Para monseñor Santiago, uno de los grandes desafíos será lograr que quienes viajen puedan vivir verdaderamente el encuentro con León XIV, incluso cuando la multitud haga imposible tener una visión directa del Papa.

Por eso consideró especialmente importantes dos recursos: el papamóvil, que permitirá al Santo Padre acercarse a los fieles, y la instalación de pantallas en los espacios de mayor concentración.

“El Papa que vaya con un papamóvil, acercándose a la gente, y pantallas que lo acerquen”, planteó el obispo.

Una Iglesia que se prepara para recibir al Santo Padre La llegada de León XIV moviliza así a toda la Iglesia argentina, desde sus obispos y sacerdotes hasta las comunidades parroquiales y los miles de fieles que se preparan para participar de las celebraciones.

Para la Diócesis de San Nicolás, la presencia de monseñor Hugo Santiago será una manera de acompañar institucional y espiritualmente este acontecimiento, llevando también la realidad y la vida de las comunidades que integran la diócesis al encuentro con el sucesor de Pedro.