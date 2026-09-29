"La Virgen de la tosquera" fue el filme elegido para representar a Argentina en los Oscar 2027

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Cultura

La película basada en dos cuentos de Mariana Enríquez dejó afuera a “El partido”, “Nuestra tierra” y “Parque Lezama”.

La película "La Virgen de la tosquera" fue elegida por la Academia de Cine de la Argentina para representar al país en la categoría de mejor film internacional en los Premios Oscar, que se entregarán el 14 de marzo de 2027.

El filme dirigido por Laura Casabé y basado en dos relatos de Mariana Enríquez adaptados a la pantalla grande por Benjamín Naishtat, ya había sido elegido a principios de mes para presentar al comité de selección de los premios Goya españoles.

El filme de corte sobrenatural fue elegido para los galardones que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en los Estados Unidos por sobre "El partido" de Juan Cabral y Santiago Franco; "Nuestra tierra", de Lucrecia Martel; y "Parque Lezama", de Juan José Campanella.

La historia “La Virgen de la tosquera” transcurre durante el verano posterior al estallido social de diciembre de 2001. Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires, están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida.

La aparición de Silvia, una mujer mayor que conquista al joven, despierta especialmente los celos y la furia de Natalia, que comienza a acercarse, de la mano de su abuela Rita, a un universo de conjuros y fuerzas sobrenaturales.

La historia mezcla dos cuentos de Enríquez (Buenos Aires, 1973): “La Virgen de la tosquera” y “El carrito”. Ambos aparecen en “Los peligros de fumar en la cama”, publicado originalmente por Emecé en 2009 y reeditado por Anagrama en 2017.

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Seleccionadas Luego de evaluar las obras, la Academia de Hollywood dará a conocer en diciembre una lista de 15 preseleccionadas. De allí saldrán las cinco nominadas para la categoría de mejor film internacional -antes conocida como “película en lengua extranjera”- en los Premios Oscar, que se anunciarán el 21 de enero de 2027 junto al resto de los candidatos.

La novedad para la 99ª entrega de los galardones será que, además de las películas que cada nación elija como sus representantes, cualquier film que haya ganado el premio principal en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan y Toronto será considerado automáticamente como precandidato, más allá de que no sean la elección oficial de su país.

Por lo tanto, algunos de los filmes ya presentados a la Academia y que ya están en competencia comenzaron sus campañas para el Oscar hace meses.

Entre ellos aparecen “Fjord”, la representante de Rumania; “Minotaur” de Francia; “La Bola negra” de España; la polaca “Fatherland”; la austriaca “Rose”; la surcoreana “Possible Love”; y “All of a Sudden”, de Japón.