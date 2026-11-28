Graciela, Mónica, Marcelo y Héctor: los nombres que marcaron generaciones y hoy casi no se eligen

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Los gustos cambian con el paso del tiempo y también las preferencias a la hora de elegir cómo llamar a los hijos. Según datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), varios nombres que fueron furor en los años 60 perdieron notablemente su popularidad .

Hubo un tiempo en que las aulas estaban llenas de Gracielas, Mónicas, Silvias y Susanas. Entre los varones, Marcelo, Héctor, Rubén y Oscar eran nombres habituales, de esos que se repetían en cada generación y que hoy todavía identifican a miles de argentinos de 40, 50 y 60 años.

Sin embargo, las preferencias cambiaron y las estadísticas muestran una caída contundente en la elección de estos nombres para los nuevos integrantes de las familias. Los datos del Renaper permiten dimensionar ese cambio: Graciela pasó de registrar 111.650 inscripciones a apenas 536 en el período más reciente considerado. Mónica descendió de 91.695 a 272; Silvia, de 91.372 a 386; y Susana, de 78.436 a 581.

Entre los varones también se observa una marcada pérdida de popularidad. Marcelo pasó de 95.266 registros a 1.879; Héctor, de 70.293 a 1.886; Rubén, de 71.885 a 1.849; y Oscar, de 92.425 a 2.583.

Las cifras reflejan cómo nombres que durante décadas formaron parte del paisaje cotidiano argentino hoy tienen una presencia mucho menor entre los recién nacidos. No significa que hayan desaparecido, sino que dejaron de ocupar el lugar privilegiado que supieron tener.

Benjamín, Isabella y Sofía entre los favoritos Mientras algunos nombres clásicos pierden terreno, las nuevas generaciones tienen sus propios favoritos. En la década de 2020, Benjamín encabeza las preferencias masculinas con 58.289 registros. También se destacan Mateo, Gael, Valentín y Bautista.

Entre las niñas, Isabella, Valentina y Sofía figuran entre las opciones más elegidas, acompañadas por Emma, Victoria, Martina y Olivia.

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Al mismo tiempo, también se advierte un renovado interés por nombres tradicionales que recuperaron protagonismo, como Emilia, Felicitas, Elena y Ana, con sus distintas variantes de escritura.

Una elección que también cuenta historias Elegir el nombre de un hijo es mucho más que seguir una tendencia. Hay familias que buscan homenajear a abuelos y bisabuelos, otras prefieren nombres cortos y modernos, mientras que algunas se inclinan por aquellos que vuelven a sonar después de varias décadas.

Lo cierto es que los nombres también hablan de cada época, de sus modas, sus costumbres y sus preferencias. Y aunque Graciela, Mónica, Marcelo o Héctor todavía siguen presentes en millones de historias familiares, hoy parecen haber cedido su lugar a Isabella, Benjamín, Mateo y Olivia.

¿Será que dentro de 40 años estos nombres actuales también tendrán ese encanto nostálgico de los clásicos que hoy recordamos?