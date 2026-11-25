El Gobierno Nacional informó que 4,8 millones de jubilados cobran el bono de $ 70.000 y no confirmó si lo aumentará

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Según el informe de gestión de Santilli, seis de cada diez personas con prestaciones previsionales reciben el refuerzo, que no cambia desde marzo de 2024.

El Gobierno nacional informó que 4.768.749 jubilados y pensionados cobraron en octubre el bono de hasta $ 70.000, un refuerzo que no se actualiza desde marzo de 2024. El dato figura en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presenta este miércoles ante el Senado. En ese documento, el Ejecutivo no confirmó un aumento.

Cuántas personas cobran una prestación previsional Según el informe de gestión n.º 146, que la Jefatura de Gabinete envió al Senado con las respuestas a 1.287 preguntas de los legisladores, 7.899.802 personas cobran algún tipo de prestación previsional que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En 2025 eran 7.908.152.

De ese total, 1.857.854 personas (23,5 %) cobran solo prestaciones no contributivas. Entre ellas están las pensiones no contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El resto cobra jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que se pagan con aportes.

El dato principal del informe es la cantidad de personas que cobran el bono. De acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, 4.768.749 jubilados y pensionados lo recibieron en octubre. Son seis de cada diez personas con una prestación de la ANSES.

Bono jubilados proporción — LAOPINION Cuánto cobra un jubilado en noviembre La Resolución 304/2026 de la ANSES, publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial, fijó para noviembre una suba del 1,93 % por movilidad. Así, el haber mínimo quedó en $ 444.158,46. Con el bono, quienes cobran la mínima reciben $ 514.158,46, y el refuerzo es el 13,6 % de ese ingreso.

El bono se paga completo a quienes cobran el haber mínimo. Quienes cobran algo más reciben la parte del refuerzo que les falta para llegar a $ 514.158,46.

La misma resolución fijó el haber máximo en $ 2.988.765,82, la Prestación Básica Universal (PBU) en $ 203.182,22 y la PUAM en $ 355.326,77.

El mapa del bono por provincia El informe muestra cuántas personas cobran el bono en cada provincia. La provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad: 1.628.929, el 34,2 % del total del país.

Le siguen Córdoba, con 427.730; Santa Fe, con 335.356, y la Ciudad de Buenos Aires, con 326.569. Después aparecen Mendoza (207.193), Chaco (190.737), Tucumán (189.269), Misiones (184.596), Santiago del Estero (164.342), Corrientes (161.803), Salta (158.321) y Entre Ríos (155.307).

Entre las que tienen menos beneficiarios están Formosa (90.090), San Juan (83.873), Río Negro (78.108), Jujuy (75.411), San Luis (54.662), Neuquén (54.459), Catamarca (45.971), Chubut (45.887), La Rioja (40.428) y La Pampa (40.280). Las cifras más bajas son las de Santa Cruz, con 17.386, y Tierra del Fuego, con 12.042.

Jubilaciones vs inflación — LAOPINION Cuánto aumentaron las jubilaciones desde diciembre de 2023 El Ministerio de Capital Humano también informó cómo cambiaron los haberes desde que asumió Javier Milei. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la jubilación mínima pasó de $ 105.712,61 a $ 428.633,20, lo que da un aumento nominal acumulado del 305,5 %.

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«Considerando una inflación acumulada de 254,2 % en igual período (IPC-INDEC), el haber mínimo registró un aumento real del 14,5 %», dice el informe. El cálculo oficial usa el haber mínimo sin el bono.

En el mismo período, el haber medio del SIPA pasó de $ 208.250 a $ 874.969. Según el Gobierno, eso es una mejora real del 18,6 %.

Qué respondió el Gobierno sobre el bono Los senadores preguntaron si el bono se va a actualizar. El Ejecutivo respondió que se trata de un refuerzo «extraordinario, no contributivo y asistencial». Por eso no forma parte del haber y no se actualiza con la fórmula de movilidad.

«La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos, condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional», señala la respuesta oficial.

El informe deja abierta la posibilidad de revisar el monto, pero no da una fecha ni un valor.

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Bono a jubilados en diferentes provincias — LAOPINION El bono en el Presupuesto 2027 El proyecto de Presupuesto 2027 destina $ 3,9 billones a los bonos previsionales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esa cifra alcanza para seguir pagando $ 70.000 por mes durante todo 2027, sin aumentos. La OPC calculó que, con el bono sin cambios, la jubilación mínima con bono perdería el 1,3 % de su poder de compra el año próximo.

Qué pasó con la moratoria y qué es la PUAM El plan de pago de deuda previsional de la Ley 27.705 permitía jubilarse a quienes tenían la edad pero no llegaban a los 30 años de aportes. Venció el 23 de marzo de 2025 y el Gobierno no lo prorrogó.

Desde entonces, la opción para quienes no tienen los aportes es la PUAM. Se puede pedir desde los 65 años y paga el 80 % del haber mínimo. No genera derecho a pensión por fallecimiento para el viudo o la viuda. Quienes la cobran tienen la cobertura de salud del PAMI.