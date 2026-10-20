Baradero: Un jubilado fue atacado a piedrazos frente a su casa y sufrió una fractura y heridas en el rostro

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Luis Oricain denunció que fue agredido por tres menores de edad frente a su vivienda, ubicada frente a la Clínica Sindical. Aseguró que había sufrido hostigamientos previos y cuestionó la falta de respuestas.

Luis Oricain, un vecino de la ciudad de Baradero, sufrió una violenta agresión cuando fue atacado a piedrazos frente a su domicilio. El episodio le provocó una fractura en un brazo y una herida debajo del ojo izquierdo que requirió cinco puntos de sutura. En declaraciones a Tú Radio, relató los hechos anteriores y expresó su preocupación por la falta de respuestas ante sus reiterados pedidos de ayuda.

Cómo comenzaron los hostigamientos contra el jubilado Según contó Oricain, el conflicto comenzó cuando tres menores de edad se acercaron a pedirle comida. En un primer momento, el hombre decidió ayudarlas y les compró alimentos en distintas oportunidades. Sin embargo, aseguró que la situación cambió cuando comenzó a negarse a entregarles más cosas.

«A mí estas chicas empezaron pidiéndome algo. Un día iba a lo de Matías (Supermercado), les compré ahí un paquete —no me acuerdo qué era— para que coman. Después otra vez me pidieron, les di dos paquetes de masitas. Pero cuando empecé a decirles que no tenía nada, me empezaron a decir de todo y a tirar piedras», relató.

De acuerdo con su testimonio, los episodios de hostigamiento se repitieron y fueron aumentando en intensidad. El jubilado sostuvo que las menores lo insultaban, golpeaban la puerta de su vivienda con las manos y los pies y arrojaban piedras en distintos momentos del día.

Entre los hechos que recordó, mencionó el lanzamiento de un pedazo de cemento de gran tamaño. «Un día tiraron como media baldosa de material de cemento, de las que encontraban», contó.

Oricain explicó que había dado aviso a la Policía en oportunidades anteriores. No obstante, señaló que las dificultades para identificar a las responsables en esos primeros episodios complicaban la intervención y lo dejaban expuesto a nuevas situaciones de violencia.

El ataque a piedrazos le provocó una fractura y cinco puntos de sutura El episodio más grave ocurrió cuando, según el relato de la víctima, las menores se encontraban en la vereda de enfrente y comenzaron a arrojarle piedras. Oricain salió de su casa para pedirles que dejaran de hacerlo y les advirtió que llamaría a las fuerzas de seguridad.

La situación terminó con una agresión que le provocó lesiones de consideración. «Una piedra grande me pegó abajo del ojo, ahí me caí, afirmé la mano en el suelo y ahí me jodí el brazo», recordó el hombre al describir cómo se produjo la caída.

Como consecuencia del ataque, sufrió una fractura en uno de sus brazos y una herida cortante debajo del ojo izquierdo que requirió cinco puntos de sutura. Según explicó, debido a su edad y a los riesgos que implicaría una intervención, los médicos descartaron una operación.

El jubilado también relató que, mientras permanecía en el suelo, continuaron arrojándole objetos. La situación se detuvo con la intervención de personas que pasaban por el lugar y se acercaron para ayudarlo.

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Transeúntes, automovilistas y motociclistas se detuvieron para asistirlo, mientras que personal de una clínica cercana colaboró en su traslado en silla de ruedas. En medio de esa intervención, las agresoras se retiraron del lugar en dirección al centro.

El hecho ocurrió frente a la Clínica Sindical, en la puerta de la vivienda de Oricain, y generó preocupación por la violencia del episodio y las lesiones que sufrió el vecino.

El reclamo por la falta de respuestas tras las denuncias Además de las consecuencias físicas, Oricain manifestó su frustración por lo que considera una falta de respuestas ante los episodios anteriores y la agresión que sufrió. Según afirmó, tanto él como sus allegados pudieron identificar a las presuntas responsables y aportar información sobre su entorno familiar.

«Tenemos el nombre de ellas y de la madre, la policía ya tiene todo», sostuvo durante la entrevista con Tú Radio.

Sin embargo, aseguró que recibió explicaciones que aumentaron su preocupación respecto de cómo podía avanzar el caso. «La policía nos dijo que ellas no las pueden detener ni que ningún organismo oficial se hacía cargo», expresó.

Sus declaraciones volvieron a poner el foco en la necesidad de que las situaciones de violencia reiterada cuenten con una intervención adecuada de las autoridades, tanto para esclarecer los hechos como para prevenir nuevas agresiones.

El caso también plantea interrogantes sobre la articulación entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y los organismos de protección de derechos cuando las personas señaladas como responsables son menores de edad.