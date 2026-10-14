¿Los estatales bonaerenses cobrarán noviembre sin aumento? Los gremios exigen una convocatoria urgente

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La falta de avances en la negociación salarial con el gobierno de Axel Kicillof mantiene en alerta a los sindicatos de la administración pública, los docentes y otros sectores estatales. Sin una nueva reunión paritaria, crece la preocupación.

La demora del Gobierno bonaerense en retomar las negociaciones salariales encendió las alarmas entre los gremios estatales, que intensificaron sus reclamos para conseguir una convocatoria urgente a paritarias. La preocupación es que, si no hay novedades en los próximos días, los trabajadores de la Provincia lleguen a noviembre sin un nuevo incremento en sus sueldos.

El pedido de los sindicatos es transversal: tanto los representantes de la administración pública como los docentes y los judiciales reclaman que la gestión de Axel Kicillof reabra el diálogo y presente una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo. Mientras transcurren los días sin una fecha confirmada para el encuentro, la posibilidad de atravesar otro mes sin una mejora salarial gana terreno.

Sin convocatoria desde septiembre La última instancia formal de negociación se realizó el 24 de septiembre. En aquella oportunidad, los representantes gremiales recibieron de parte de las autoridades provinciales explicaciones sobre las dificultades financieras para afrontar nuevos aumentos, aunque también quedó planteada la continuidad de las conversaciones.

Sin embargo, octubre avanzó sin que se concretara una nueva reunión. La falta de definiciones preocupa especialmente a los sindicatos porque, a medida que se aproxima el cierre de las liquidaciones salariales, se reducen las posibilidades de incorporar una actualización en los próximos haberes.

El antecedente de los últimos meses alimenta la incertidumbre. En junio, la Provincia no otorgó una suba salarial y posteriormente anunció un incremento del 7% distribuido en dos tramos: un 5% correspondiente a julio y otro 2% para agosto, que se percibió con los salarios de septiembre.

Como durante septiembre no se dispuso una nueva actualización, los gremios aguardaban que octubre fuera el momento de retomar los aumentos. No obstante, ante la ausencia de una convocatoria, noviembre podría convertirse en otro mes sin mejoras en los ingresos de los trabajadores estatales.

Los sindicatos reclaman respuestas inmediatas En los últimos días, distintos espacios sindicales reforzaron sus planteos ante la administración provincial. La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) se sumó al reclamo y solicitó una convocatoria urgente para discutir la actualización de los salarios.

Desde FEGEPPBA advirtieron que los tiempos de la negociación son determinantes para que un eventual incremento pueda reflejarse en los próximos recibos de sueldo. En ese sentido, señalaron: “Conocemos la dificultad de obtener aumentos retroactivos; por ese motivo, resulta imperioso concretar un encuentro en los próximos días que permita aplicar el incremento en las próximas liquidaciones”.

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El planteo apunta a evitar que la demora administrativa termine postergando todavía más una recomposición salarial. Para los sindicatos, la discusión no puede quedar supeditada a los tiempos del Ejecutivo, especialmente en un contexto en el que consideran necesario revisar los ingresos de los trabajadores.

Docentes y judiciales también piden abrir la negociación La preocupación no se limita a los empleados de la administración pública. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también cuestionó la falta de propuestas para actualizar los salarios y advirtió sobre la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza si no hay respuestas.

En el sector educativo, los sindicatos vienen reclamando que el Gobierno provincial convoque de manera urgente a la mesa paritaria. Desde la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), integrante del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), remarcaron la necesidad de discutir una recomposición que permita atender las demandas del sector.

“Es imperioso que el Poder Ejecutivo provincial atienda las necesidades de las y los trabajadores de la educación. El sector no puede ser rehén de los tiempos que unilateralmente está manejando el Gobierno”, expresaron desde la organización sindical.

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El reclamo docente se produce, además, en una semana atravesada por medidas de protesta del sector educativo a nivel nacional, con participación de trabajadores bonaerenses.

La expectativa puesta en una nueva fecha Con los distintos sectores sindicales reclamando una respuesta, el Gobierno de Kicillof enfrenta la presión de reactivar las negociaciones y acercar una propuesta salarial. La falta de una fecha concreta mantiene abierto el interrogante sobre cuándo se retomará el diálogo y si habrá margen para que una eventual mejora se incorpore en los próximos recibos.