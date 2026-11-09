> San Pedro celebró los 25 años de un descubrimiento clave para la paleontología bonaerense

Región

El Grupo Conservacionista conmemoró el aniversario con una recorrida guiada, la inauguración de un mural y un reconocimiento a la familia Spósito por su acompañamiento.

El yacimiento paleontológico Campo Spósito, ubicado en la localidad de Bajo del Tala, en el partido de San Pedro, cumplió 25 años desde su descubrimiento formal y fue escenario de una jornada conmemorativa que reunió a vecinos, investigadores y especialistas. El lugar se convirtió en un punto de referencia para el estudio de la fauna prehistórica de la región.

Campo Spósito, un descubrimiento que marcó la paleontología regional El 3 de noviembre de 2001 quedó registrado como una fecha importante para la investigación paleontológica de San Pedro. Ese día se produjo el descubrimiento formal del yacimiento Campo Spósito, un sitio que, con el paso del tiempo, adquirió una relevancia científica destacada por la cantidad y variedad de restos fósiles recuperados.

Desde entonces, el Grupo Conservacionista de Fósiles llevó adelante numerosas tareas de prospección, exploración y rescate en el predio, ubicado en Bajo del Tala. Las intervenciones permitieron ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas que existieron en esta zona durante el Pleistoceno y reconstruir parte de la historia natural del territorio.

A lo largo de estos 25 años, el trabajo sostenido de los investigadores permitió identificar restos correspondientes a unas 34 especies de fauna prehistórica. Este registro convirtió a Campo Spósito en uno de los yacimientos paleontológicos más productivos de la provincia de Buenos Aires.

Una recorrida guiada, un mural y un audiovisual para recordar el aniversario La celebración se desarrolló durante el fin de semana con una propuesta que permitió acercar la historia del descubrimiento a la comunidad. Una de las actividades centrales fue una salida guiada hasta el predio donde comenzaron las primeras exploraciones, con la participación de un nutrido grupo de personas interesadas en conocer el lugar y el trabajo científico realizado durante este cuarto de siglo.

Posteriormente, la agenda continuó en las instalaciones del museo local, donde se inauguró un mural alegórico realizado por el artista Miguel Ángel Lugo. La obra recrea los ecosistemas continentales del Pleistoceno y busca representar el ambiente natural en el que habitaron las especies cuyos restos fueron recuperados en el yacimiento.

También se proyectó un audiovisual elaborado por Bruno Rolfo, integrante del equipo del museo. El material reúne imágenes y registros del trabajo de campo desarrollado a lo largo de estos años, además de mostrar algunas de las especies identificadas a partir de los hallazgos paleontológicos.

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Las propuestas permitieron repasar el camino recorrido desde aquel primer descubrimiento y destacar la importancia de preservar este patrimonio, que constituye una fuente de información para comprender cómo era la región hace miles de años.

El reconocimiento a la familia Spósito por su acompañamiento Durante el acto institucional, los integrantes del equipo paleontológico realizaron un reconocimiento especial a la familia Spósito, cuyo acompañamiento resultó fundamental para el desarrollo de las investigaciones desde sus comienzos.

En ese marco, entregaron una plaqueta conmemorativa a Pedro Spósito, en representación de la firma comercial propietaria del terreno donde se encuentra el yacimiento. El gesto buscó destacar la colaboración brindada durante estos 25 años para facilitar las tareas de investigación y recuperación de los restos fósiles.

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Asimismo, Silvia Spósito recibió una copia de la Declaratoria de Interés Municipal, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro. La distinción reconoce tanto la labor desarrollada por el Grupo Conservacionista de Fósiles como el constante acompañamiento de la familia desde el inicio de las intervenciones.

A un cuarto de siglo de aquel descubrimiento, Campo Spósito mantiene su importancia dentro del patrimonio paleontológico bonaerense. Los hallazgos de unas 34 especies y la continuidad de las investigaciones consolidaron al lugar como un espacio de referencia para conocer la fauna que habitó la región durante tiempos prehistóricos.