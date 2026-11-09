Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

San Pedro despide la Fiesta de las Colectividades 2026 con música, gastronomía y propuestas culturales

La celebración llega este lunes a su última jornada en el Paseo Público Municipal, luego de tres días de actividades, espectáculos en vivo y una amplia oferta gastronómica con la participación de 15 colectividades.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
09 de noviembre de 2026 a las 01:35 p. m.
Con la participación de 15 colectividades, espectáculos musicales, comidas típicas y emprendedores locales, San Pedro despide este lunes una nueva edición de su tradicional fiesta cultural.
Foto: San Pedro Muicipio

La ciudad de San Pedro vive este lunes el cierre de la tercera edición de la Fiesta de las Colectividades 2026, un encuentro que durante tres jornadas convocó a vecinos y visitantes en el Paseo Público Municipal. Con una importante concurrencia, la propuesta reunió expresiones culturales, gastronomía típica, artesanos y emprendedores locales, además de una variada programación artística.

La Fiesta de las Colectividades cierra con espectáculos en vivo

La última jornada del evento cuenta con una grilla de presentaciones musicales que le pone ritmo al cierre de la celebración. Sobre el escenario se presentan Juan Carlos Juárez, la agrupación La Camisa del Rey y el músico Ema Casas, quienes forman parte de las actividades previstas para despedir esta edición.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Arrancan seis días sin bancos en la provincia: el cronograma completo y qué se puede hacer igual

6/11, 10:56 a. m.
Arrancan seis días sin bancos en la provincia: el cronograma completo y qué se puede hacer igual
2

Ramallo: evoluciona favorablemente el alumno al que debieron extirparle el bazo tras una agresión en la escuela

3/11, 09:10 a. m.
Ramallo: evoluciona favorablemente el alumno al que debieron extirparle el bazo tras una agresión en la escuela
3

Clínica La Pequeña Familia realizó las Jornadas de Calidad y Seguridad del Paciente

7/11, 12:52 p. m.
Clínica La Pequeña Familia realizó las Jornadas de Calidad y Seguridad del Paciente
4

Baradero: Abel Pintos llegará a la ciudad con un espectáculo que también tendrá a Turf, Coti y Ahyre

5/11, 10:38 a. m.
Baradero: Abel Pintos llegará a la ciudad con un espectáculo que también tendrá a Turf, Coti y Ahyre
5

San Pedro: Murió un motociclista tras descompensarse y caer sobre la calzada en el acceso a Río Tala

8/11, 10:15 a. m.
San Pedro: Murió un motociclista tras descompensarse y caer sobre la calzada en el acceso a Río Tala

La propuesta mantiene el espíritu de las jornadas anteriores, con espacios destinados a compartir las tradiciones, costumbres y expresiones artísticas de las distintas comunidades que forman parte de la identidad cultural de San Pedro.

A lo largo del predio también funcionan los puestos gastronómicos, donde el público puede encontrar comidas y sabores representativos de diferentes países y regiones, junto con stands de artesanos y emprendedores de la ciudad.

Publicidad

El desfile de las colectividades fue uno de los momentos centrales

Durante la jornada del domingo se desarrolló uno de los principales atractivos de la programación: el tradicional desfile protocolar de las colectividades. Representantes de las distintas comunidades participaron de la actividad, que permitió mostrar sus vestimentas, tradiciones y manifestaciones culturales ante el público presente.

La ceremonia también contó con el discurso oficial del intendente municipal, en el marco de una jornada que tuvo una importante participación de vecinos y visitantes.

Publicidad

Seguí leyendo

Salto: secuestraron una camioneta por graves infracciones y desarticularon una fiesta clandestina
Región

Salto: secuestraron una camioneta por graves infracciones y desarticularon una fiesta clandestina

Posteriormente, el escenario mayor recibió a una extensa lista de artistas y agrupaciones que aportaron música, danza y diferentes expresiones culturales a la celebración.

Una programación artística con música y danzas tradicionales

La grilla del domingo incluyó las presentaciones de The Cowboys Stomp, Sergio Romero y Seis Octavos, el Ballet Raíces en Movimiento, la Delegación Valenciana, Josefina Taurizano, Fent Polseguera y Es Petitons, Florcita de Cedrón y Ariana.

Publicidad

El cierre musical de esa jornada estuvo a cargo de Los Primicieros, que se sumaron a una programación pensada para ofrecer propuestas para distintos públicos y representar la diversidad cultural de las comunidades participantes.

Con 15 colectividades presentes, puestos de comidas típicas, artesanos, emprendedores y espectáculos en vivo, la Fiesta de las Colectividades 2026 llega a su despedida en el Paseo Público Municipal. La convocatoria volvió a convertir al espacio en un punto de encuentro para celebrar las tradiciones y compartir una propuesta cultural y gastronómica abierta a toda la comunidad.

MúsicaSan PedroGastronomíaculturafiesta
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...