San Pedro despide la Fiesta de las Colectividades 2026 con música, gastronomía y propuestas culturales

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La celebración llega este lunes a su última jornada en el Paseo Público Municipal, luego de tres días de actividades, espectáculos en vivo y una amplia oferta gastronómica con la participación de 15 colectividades.

La ciudad de San Pedro vive este lunes el cierre de la tercera edición de la Fiesta de las Colectividades 2026, un encuentro que durante tres jornadas convocó a vecinos y visitantes en el Paseo Público Municipal. Con una importante concurrencia, la propuesta reunió expresiones culturales, gastronomía típica, artesanos y emprendedores locales, además de una variada programación artística.

La Fiesta de las Colectividades cierra con espectáculos en vivo La última jornada del evento cuenta con una grilla de presentaciones musicales que le pone ritmo al cierre de la celebración. Sobre el escenario se presentan Juan Carlos Juárez, la agrupación La Camisa del Rey y el músico Ema Casas, quienes forman parte de las actividades previstas para despedir esta edición.

La propuesta mantiene el espíritu de las jornadas anteriores, con espacios destinados a compartir las tradiciones, costumbres y expresiones artísticas de las distintas comunidades que forman parte de la identidad cultural de San Pedro.

A lo largo del predio también funcionan los puestos gastronómicos, donde el público puede encontrar comidas y sabores representativos de diferentes países y regiones, junto con stands de artesanos y emprendedores de la ciudad.

El desfile de las colectividades fue uno de los momentos centrales Durante la jornada del domingo se desarrolló uno de los principales atractivos de la programación: el tradicional desfile protocolar de las colectividades. Representantes de las distintas comunidades participaron de la actividad, que permitió mostrar sus vestimentas, tradiciones y manifestaciones culturales ante el público presente.

La ceremonia también contó con el discurso oficial del intendente municipal, en el marco de una jornada que tuvo una importante participación de vecinos y visitantes.

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Posteriormente, el escenario mayor recibió a una extensa lista de artistas y agrupaciones que aportaron música, danza y diferentes expresiones culturales a la celebración.

Una programación artística con música y danzas tradicionales La grilla del domingo incluyó las presentaciones de The Cowboys Stomp, Sergio Romero y Seis Octavos, el Ballet Raíces en Movimiento, la Delegación Valenciana, Josefina Taurizano, Fent Polseguera y Es Petitons, Florcita de Cedrón y Ariana.

El cierre musical de esa jornada estuvo a cargo de Los Primicieros, que se sumaron a una programación pensada para ofrecer propuestas para distintos públicos y representar la diversidad cultural de las comunidades participantes.