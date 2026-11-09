San Nicolás acumula más de $190 millones en deudas con ARBA y lidera el ranking regional
San Nicolás encabeza el ranking de deuda tributaria del norte bonaerense. ARBA lanzó un plan de regularización con descuentos de hasta el 40% para quienes se pongan al día antes de fin de año.
Más de 34 mil contribuyentes de San Nicolás mantienen deudas con la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), por un monto que supera los 190 millones de pesos. El distrito registra el mayor volumen de obligaciones impagas del norte bonaerense, por encima de San Pedro y Ramallo, y quedó alcanzado por un nuevo régimen de regularización tributaria.
San Nicolás concentra la mayor deuda tributaria de la región
De acuerdo con los datos difundidos, en San Nicolás hay 34.289 contribuyentes que registran obligaciones pendientes con ARBA, por un total de $190.659.364. La cifra posiciona al partido al frente del mapa de deuda tributaria del norte de la provincia de Buenos Aires.
Las mas leidas de San Nicolás
San Nicolás: el río Paraná alcanzó su nivel más alto del año y se acerca a los 3 metros
San Nicolás será escenario de un partido clave por la Copa País 2026
San Nicolás: Un camión que transportaba desechos de pollo volcó en la Ruta 188 entre Conesa y Erézcano
San Nicolás: Paraná dio el golpe en San Pedro, eliminó a Mitre y avanzó a los cuartos de final
San Nicolás y el norte bonaerense, bajo alerta por tormentas: prevén lluvias y un marcado descenso térmico
El volumen de deuda local supera ampliamente los registros de otros distritos cercanos. En San Pedro se contabilizan 13.137 contribuyentes con obligaciones impagas por $73.046.518, mientras que en Ramallo la cantidad asciende a 9.152 personas, con un monto acumulado de $50.888.462.
En conjunto, los tres municipios reúnen a 56.578 contribuyentes con deudas ante el organismo provincial, por un monto que supera los 314 millones de pesos.
ARBA ofrece descuentos de hasta el 40% para regularizar deudas
Frente a este escenario, ARBA puso en marcha un régimen especial de regularización tributaria que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La propuesta contempla obligaciones correspondientes a los impuestos Inmobiliario, Automotor, Embarcaciones Deportivas, Sellos e Ingresos Brutos, vencidas hasta 2025 o devengadas durante 2026.
El programa establece bonificaciones que varían de acuerdo con la fecha de adhesión y la modalidad de pago elegida. El mayor beneficio está previsto para quienes se incorporen durante el primer tramo y cancelen sus obligaciones al contado.
El cronograma de descuentos es el siguiente:
Del 26 de octubre al 13 de noviembre: 40% de descuento por pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.
Del 14 al 27 de noviembre: 35% al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.
Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.
Del 12 al 31 de diciembre: 30% de descuento exclusivamente para quienes realicen el pago al contado.
Aquellos contribuyentes que necesiten más tiempo para cancelar sus obligaciones podrán recurrir a los planes de financiación habituales que ofrece el organismo.
No tener deudas será clave para acceder a beneficios impositivos en 2027
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que el plan representa una oportunidad para que familias, comerciantes y empresas puedan regularizar su situación fiscal antes del comienzo del próximo año.
El funcionario también remarcó que no registrar deudas con el fisco provincial será una condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos previstos para 2027.
En ese sentido, sostuvo que la Provincia buscará fortalecer el reconocimiento a quienes mantienen sus obligaciones al día, con mayores beneficios para los contribuyentes que hayan demostrado una buena conducta tributaria.
Desde el organismo aclararon que las bonificaciones se aplicarán de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente y que no podrán representar una reducción del capital adeudado.
La adhesión al régimen es completamente digital y se realiza a través del sitio oficial de ARBA, web.arba.gov.ar. El plazo para ingresar al programa finalizará el 31 de diciembre de 2026.
La iniciativa apunta a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y permitir que una mayor cantidad de contribuyentes comience 2027 sin deudas, en condiciones de acceder a los beneficios fiscales que implementará la Provincia.