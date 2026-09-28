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Los estatales bonaerenses cobrarán septiembre sin aumento: cuándo percibe sus haberes cada sector

El Gobierno bonaerense confirmó el cronograma de pago de los salarios de septiembre, que comenzará este miércoles. Los trabajadores percibirán sus haberes sin una nueva recomposición salarial, mientras los gremios aguardan una convocatoria para retomar la discusión paritaria.

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28 de septiembre de 2026 a las 02:20 p. m.
Los estatales bonaerenses cobrarán septiembre sin aumento: cuándo percibe sus haberes cada sector
El salario de septiembre se cobrará sin una nueva recomposición.Foto: DIB

Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya conocen cuándo tendrán depositados sus salarios correspondientes a septiembre. El cronograma oficial comenzará este miércoles y se extenderá hasta el miércoles 7 de octubre, de acuerdo con cada organismo y repartición.

La particularidad de este pago es que los haberes llegarán sin un nuevo aumento salarial, ya que durante este mes no hubo una oferta de incremento por parte del Gobierno bonaerense.

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La definición se da mientras los sindicatos esperan una nueva convocatoria a paritarias para retomar la discusión sobre los salarios y conocer cuál será la propuesta de la administración provincial.

 Sin oferta y con la mirada puesta en noviembre

El cronograma de pagos se conoció luego del encuentro que mantuvieron representantes del Gobierno bonaerense y los gremios estatales. En esa instancia no se presentó una propuesta concreta de incremento ni se anticipó si una eventual recomposición podría implementarse de manera escalonada.

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La última actualización salarial aplicada por la gestión de Axel Kicillof fue del 7 por ciento, distribuida en dos tramos: un 5 por ciento correspondiente a julio y un 2 por ciento para agosto, este último incorporado al salario que se percibió en septiembre.

De esta manera, el sueldo que los trabajadores cobrarán ahora por septiembre no incorpora un nuevo ajuste. La próxima discusión salarial quedará vinculada a la negociación que los gremios esperan retomar de cara a los próximos meses.

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 El cronograma, día por día

Los primeros en cobrar serán los trabajadores de organismos como Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda, mientras que el último turno corresponderá a los empleados de la Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.

Miércoles 30 de septiembre

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Dirección de Vialidad

OCEBA

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Instituto de la Vivienda

Jueves 1 de octubre

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense

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Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

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Viernes 2 de octubre

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Lunes 5 de octubre

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

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Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

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Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

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Región

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Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

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Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión Provincial por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

CORFO

Ente Administrador Astillero Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)

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Poder Legislativo

Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente

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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Martes 6 de octubre

 Poder Judicial

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Miércoles 7 de octubre

Dirección General de Cultura y Educación

DiPrEGeP

La discusión salarial continúa

Con el cronograma ya definido, el foco de los trabajadores estatales queda puesto ahora en la próxima convocatoria paritaria. El salario de septiembre se cobrará sin una nueva recomposición y los gremios aguardan conocer cuándo volverán a sentarse con la Provincia para discutir una actualización de los haberes.

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