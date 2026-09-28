Los estatales bonaerenses cobrarán septiembre sin aumento: cuándo percibe sus haberes cada sector
El Gobierno bonaerense confirmó el cronograma de pago de los salarios de septiembre, que comenzará este miércoles. Los trabajadores percibirán sus haberes sin una nueva recomposición salarial, mientras los gremios aguardan una convocatoria para retomar la discusión paritaria.
Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya conocen cuándo tendrán depositados sus salarios correspondientes a septiembre. El cronograma oficial comenzará este miércoles y se extenderá hasta el miércoles 7 de octubre, de acuerdo con cada organismo y repartición.
La particularidad de este pago es que los haberes llegarán sin un nuevo aumento salarial, ya que durante este mes no hubo una oferta de incremento por parte del Gobierno bonaerense.
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La definición se da mientras los sindicatos esperan una nueva convocatoria a paritarias para retomar la discusión sobre los salarios y conocer cuál será la propuesta de la administración provincial.
Sin oferta y con la mirada puesta en noviembre
El cronograma de pagos se conoció luego del encuentro que mantuvieron representantes del Gobierno bonaerense y los gremios estatales. En esa instancia no se presentó una propuesta concreta de incremento ni se anticipó si una eventual recomposición podría implementarse de manera escalonada.
La última actualización salarial aplicada por la gestión de Axel Kicillof fue del 7 por ciento, distribuida en dos tramos: un 5 por ciento correspondiente a julio y un 2 por ciento para agosto, este último incorporado al salario que se percibió en septiembre.
De esta manera, el sueldo que los trabajadores cobrarán ahora por septiembre no incorpora un nuevo ajuste. La próxima discusión salarial quedará vinculada a la negociación que los gremios esperan retomar de cara a los próximos meses.
El cronograma, día por día
Los primeros en cobrar serán los trabajadores de organismos como Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda, mientras que el último turno corresponderá a los empleados de la Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.
Miércoles 30 de septiembre
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
Jueves 1 de octubre
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario Bonaerense
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Viernes 2 de octubre
Ministerio de Salud
Caja de Policía
Lunes 5 de octubre
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaría General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Autoridad del Agua
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
Comisión Provincial por la Memoria
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
CORFO
Ente Administrador Astillero Río Santiago
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
Poder Legislativo
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial “Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich”
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Martes 6 de octubre
Poder Judicial
Miércoles 7 de octubre
Dirección General de Cultura y Educación
DiPrEGeP
La discusión salarial continúa
Con el cronograma ya definido, el foco de los trabajadores estatales queda puesto ahora en la próxima convocatoria paritaria. El salario de septiembre se cobrará sin una nueva recomposición y los gremios aguardan conocer cuándo volverán a sentarse con la Provincia para discutir una actualización de los haberes.