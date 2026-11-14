Fin de año en el Congreso: qué proyectos quiere aprobar el Gobierno y por qué evalúa sumar el acuerdo con Estados Unidos

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La mesa política se reunirá el martes para ordenar el temario de diciembre. El Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO encabezan las prioridades.

El Gobierno nacional definirá el martes 17 de noviembre, en una reunión de su mesa política, qué proyectos priorizará en el Congreso hasta fin de año. El Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO encabezan la lista, y en la Casa Rosada evalúan sumar el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos en febrero.

La reunión del martes: La convocatoria fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y coordinada desde la Jefatura de Gabinete. La convocatoria fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y coordinada desde la Jefatura de Gabinete. Será el primer encuentro presencial de la mesa política en varias semanas.

La reunión se hará por la mañana, horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comience a tratar la reforma electoral. El oficialismo busca ordenar una agenda legislativa atravesada por las negociaciones con los gobernadores y por diferencias entre sus propios dirigentes.

Entre los temas a definir figuran las fechas de las sesiones, la duración del período adicional y la lista de proyectos que el Poder Ejecutivo incluirá en el decreto de convocatoria. A los textos ya mencionados se sumarían las iniciativas que no logren completar su trámite antes del cierre de las sesiones ordinarias.

Extraordinarias o prórroga La Constitución Nacional establece que las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 30 de noviembre y faculta al presidente a prorrogarlas o a convocar a sesiones extraordinarias. La diferencia entre ambas opciones es relevante: durante las extraordinarias, el Congreso solo puede tratar los temas que el Ejecutivo incluye en el temario.

Según fuentes oficiales, la idea inicial era extender el período ordinario y evitar una convocatoria extraordinaria. Sin embargo, la cantidad de proyectos pendientes y el calendario de diciembre complican esa alternativa. En las últimas dos semanas del año, las fiestas de Navidad y Año Nuevo coinciden con miércoles y jueves, los días habituales de sesión, por lo que en el oficialismo consideran que la primera mitad de diciembre es el período más conveniente para votar.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya anticipó que el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias.

El acuerdo con Estados Unidos: Una de las novedades que analiza el Gobierno es incluir en el temario el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos. Una de las novedades que analiza el Gobierno es incluir en el temario el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos. Lo firmaron en Washington, el 5 de febrero, el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

El entendimiento incluye compromisos sobre acceso a mercados, inversiones, procedimientos aduaneros, barreras comerciales, propiedad intelectual, comercio digital y cooperación en sectores estratégicos. Entre sus disposiciones, Estados Unidos prevé eliminar los aranceles recíprocos para 1675 productos argentinos, mientras que la Argentina asumió compromisos de reducción o eliminación de aranceles para determinadas posiciones. Al momento de la firma, la Cancillería destacó las oportunidades para las exportaciones vinculadas con la energía, los minerales críticos y la tecnología.

En octubre, ambos gobiernos firmaron un protocolo adicional para adecuar el texto a los cambios en la política arancelaria estadounidense, después de que la Corte Suprema de ese país dejara sin efecto la herramienta legal sobre la que se habían construido los aranceles recíprocos. La modificación mantuvo los compromisos comerciales y el tratamiento de nación más favorecida. En el Gobierno consideran que ese paso despejó parte de los obstáculos para enviar el acuerdo al Congreso.

Según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución, corresponde al Congreso aprobar o rechazar los tratados internacionales. En la Casa Rosada aseguran que la intención es remitir el acuerdo antes de que termine noviembre, aunque todavía no está definido si se tratará en diciembre. Tampoco confirmaron si lo acompañarán con otros proyectos necesarios para aplicar los compromisos comerciales.

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El Presupuesto 2027 La prioridad inmediata del oficialismo es el Presupuesto 2027. La Libertad Avanza buscará firmar el dictamen el martes 17 y llevar el proyecto al recinto de Diputados el miércoles 25 de noviembre. Antes, mantuvo reuniones con el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Argentina Federal y otros bloques.

En el Ejecutivo aseguran que ya incorporaron obras reclamadas por los gobernadores y que están dispuestos a hacer nuevas concesiones para asegurar los votos. Las negociaciones incluyen fondos para Discapacidad, partidas para las universidades y reclamos económicos de las provincias. El Gobierno asegura que garantizará los recursos para las prestaciones de Discapacidad y que negocia mejoras en el financiamiento universitario. También está en discusión una revisión del régimen de contribuciones patronales que administra ARCA.

El PRO, por su parte, consiguió que el oficialismo aceptara prorrogar los regímenes de promoción de la industria automotriz y autopartista. Quedan pendientes otras discusiones sobre impuestos, coparticipación e infraestructura. La intención es que el proyecto llegue al Senado en diciembre y sea ley antes del inicio de 2027.

La suspensión de las PASO El otro proyecto que el presidente Javier Milei pretende tener sancionado antes de fin de año es la reforma electoral, que propone suspender las elecciones primarias de 2027. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado fue convocada para el martes 17, a las 15, en el Salón Illia, por disposición de su presidente, Agustín Coto.

El oficialismo busca obtener dictamen ese día y llevar el proyecto al recinto el jueves 26. Para aprobarlo necesita 37 votos, la mayoría absoluta que exige una reforma electoral. El ministro del Interior, Diego Santilli, asegura que avanzó en los acuerdos con gobernadores y senadores radicales, mientras que sectores del propio bloque oficialista piden conocer los apoyos concretos antes de ir al recinto.

En el Gobierno vinculan esa discusión con los acuerdos electorales que La Libertad Avanza pretende cerrar con los gobernadores durante el verano. Según fuentes oficiales, la aprobación del Presupuesto y la suspensión de las primarias funcionarían como gestos de buena fe para esas negociaciones.

Malvinas y súper RIGI, sin acuerdo El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con Malvinas, está previsto para la sesión de Diputados del miércoles 18, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa tiene dictamen de mayoría, pero persisten diferencias con los bloques aliados por el capítulo que introduce cambios electorales y penales vinculados con la injerencia extranjera. El oficialismo acepta revisar parte de la redacción, pero se resiste a eliminar ese apartado. Si obtiene media sanción, el proyecto pasará al Senado y podría sumarse al temario de diciembre.

El súper RIGI está en otra situación: Ya tiene media sanción de Diputados, pero no consiguió dictamen en el Senado por diferencias sobre las obligaciones de contratar proveedores nacionales. Ya tiene media sanción de Diputados, pero no consiguió dictamen en el Senado por diferencias sobre las obligaciones de contratar proveedores nacionales. Legisladores aliados reclaman más garantías para la industria local y cambios en los criterios para considerar competitiva una oferta argentina frente a una importada. En el Gobierno reconocen que todavía no tienen las firmas necesarias.